Thailandia: scoperta la nuova lucertola-drago Acanthosaura syrax

AGI - Una nuova specie di lucertola-drago è stata scoperta nelle foreste montane della Thailandia occidentale e battezzata Acanthosaura syrax in omaggio a Syrax, il drago cavalcato dalla regina Rhaenyra Targaryen nella serie televisiva "House of the Dragon".
A descriverla è un gruppo di ricerca guidato da Poramad Trivalairat, della Chulabhorn Royal Academy e della Kasetsart University, che ha pubblicato i risultati sulla rivista scientifica ZooKeys.
La lucertola drago e il suo magico habitat in Thailandia
La nuova specie vive nelle foreste sempreverdi del Mae Wong National Park, nella provincia di Tak-Kamphaeng Phet, a oltre 1.300 metri di altitudine e, sulla base delle conoscenze attuali, non è stata trovata in nessun'altra area. La scoperta porta a 23 il numero delle specie conosciute appartenenti al genere Acanthosaura.
Le lucertole di questo gruppo sono conosciute come draghi cornuti di montagna e appartengono alla famiglia degli agamidi. Una delle loro caratteristiche più evidenti è costituita dalle creste spinose che percorrono il collo e il dorso. La nuova specie si distingue però dalle altre Acanthosaura per una combinazione di caratteristiche morfologiche e genetiche.
Un nome da fan di George R. R. Martin? Non solo
La scelta del nome Syrax non è stata casuale. Nell'universo fantasy di "House of the Dragon", il drago di Rhaenyra Targaryen è caratterizzato da una vistosa colorazione gialla, dimensioni relativamente contenute rispetto agli altri draghi e dalla capacità di produrre un numero insolitamente elevato di uova.
I ricercatori hanno individuato caratteristiche analoghe nell'animale scoperto in Thailandia. Acanthosaura syrax presenta infatti tonalità giallo-verdi, è una delle specie di dimensioni più piccole all'interno del proprio genere e, in rapporto alle sue dimensioni corporee, depone un numero particolarmente abbondante di uova. Il gruppo di ricerca ha quindi proposto come nome comune inglese "Syrax mountain horned dragon", accompagnato da un nome thailandese con lo stesso significato.
Uno sguardo più approfondito
Al di là del richiamo alla serie televisiva, sono le caratteristiche anatomiche a permettere di distinguere la nuova specie dalle sue parenti.
Il rettile possiede le più piccole squame delle creste del collo e del dorso finora documentate nel genere Acanthosaura, oltre ad avere dimensioni corporee complessivamente ridotte. Non presenta inoltre la macchia nera intorno agli occhi visibile in diverse specie affini ed è caratterizzata da un particolare segno scuro simile a un collare.
L'analisi genetica
L'esame di due geni ha confermato che A. syrax è geneticamente distinta dalla specie considerata più vicina, Acanthosaura lepidogaster, e da tutte le altre specie conosciute appartenenti allo stesso gruppo.
La distribuzione geografica particolarmente limitata potrebbe però rappresentare un elemento di vulnerabilità. Secondo i ricercatori, la lucertola sembra essere confinata a una stretta fascia di foresta ad alta quota. Il terreno accidentato della catena montuosa contribuisce inoltre a separare naturalmente le diverse popolazioni, rendendo la specie potenzialmente più esposta alle conseguenze di eventuali ulteriori pressioni sul suo habitat.
Farne un simbolo per salvarla
Gli studiosi chiedono per questo una maggiore protezione delle foreste di alta quota del Mae Wong National Park e suggeriscono che Acanthosaura syrax possa diventare una specie simbolo per la conservazione dell'area. La nuova lucertola condivide infatti questo ambiente con altri animali rari indicati dai ricercatori, tra i quali la tartaruga asiatica delle foreste, la tartaruga foglia di Oldham e la tigre indocinese.
La scoperta aggiunge un nuovo componente a un genere che comprende ora 23 specie conosciute e mostra come gli ambienti montani della Thailandia occidentale possano custodire una biodiversità ancora da descrivere.