Oggi l' eclissi di Sole, dove e quando sarà visibile in Italia

AGI - Oggi la Luna e il Sole si allineeranno nello spazio regalando a milioni di spettatori per il mondo, lo spettacolo dell' eclissi di Sole. L'eclissi sarà visibile dall'Africa nordoccidentale, dal Nord America e dall'Europa, però solo in una sottile striscia di terra e mare, l'eclissi sarà totale. La fascia inizia in Russia, attraversa la Groenlandia, l'Islanda per arrivare alla Spagna.
In Russia l'eclissi totale, quando la Luna coprirà completamente il Sole, si verificherà a mezzogiorno. In Groenlandia e Islanda, il Sole si oscurerà nel tardo pomeriggio o in prima serata. In Spagna e nell'estrema punta nord-occidentale del Portogallo, il Sole non sarà completamente eclissato fino a tarda sera, poco prima del tramonto.
Visibilità dell'eclissi in Italia
In Italia come spiega l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) "il fenomeno sarà visibile sotto forma di eclissi parziale. Le regioni più favorite sono quelle settentrionali e occidentali: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, con un oscuramento del disco solare che raggiunge il 90 per cento e oltre, mentre le regioni del centro e sud Italia saranno interessate dal fenomeno in misura più marginale. Contrariamente all'eclissi totale, durante un'eclissi parziale il Sole non è mai oscurato del tutto e non si vede la corona solare, nemmeno al culmine dell'evento".
In Italia il fenomeno si potrà iniziare a scorgere dalle 19:30 circa. Sarà necessario rivolgersi a ovest con un orizzonte il più sgombro possibile.
Avviso del Ministero della Salute
Attenzione però a non cercare di osservare l'eclissi a occhio nudo. Il Ministero della Salute ha emesso un avviso secondo il quale: "prima di osservare l'eclissi è necessario indossare una protezione oculare specifica (gli occhiali da sole NON sono sufficienti) e mantenerla costantemente indossata". I rischi sono alti per chi non seguisse queste indicazioni con possibilità di danni permanenti alla retina (retinopatia solare), danni che possono manifestarsi a distanza di ore e giorni.
Il mezzo sicuro per osservare il fenomeno sono degli occhialini specifici per le eclissi certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2.
La diretta online dell'INAF
Per chi invece volesse seguire l'eclissi online, l'INAF organizza una diretta a partire dalle 19.30 del 12 agosto, in collaborazione con l'Unione astrofili italiani (UAI) e l'Associazione dei planetari italiani (PlanIt). Saranno trasmesse le immagini dell'eclissi parziale dalle sezioni UAI di Cremona e La Spezia, e le immagini della totalità, prevista in Spagna intorno alle 20.30, ora italiana, realizzate da TimeAndDate.com. La diretta si potrà seguire sul canale Youtube di EduInaf e sui canali Facebook dell'INAF e della UAI.