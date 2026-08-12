Chi sono i cacciatori di Eclissi?

AGI - Milioni di persone contempleranno il cielo con stupore questa sera, quando una rara eclissi solare totale attraverserà parte dell'Europa e immergerà una vasta area della Spagna in un'inquietante oscurità diurna.
Tra loro ci saranno anche i "cacciatori di eclissi", non turisti occasionali ma veri e propri appassionati che viaggiano in tutto il mondo per osservare le eclissi totali di Sole e collezionare esperienze uniche.
I cacciatori di eclissi e le loro spedizioni
Astrofili, fotografi naturalistici o viaggiatori professionisti, un "cacciatore di eclissi" organizza la sua 'missione' anche con anni di anticipo, per trovarsi nel momento giusto lungo la stretta 'fascia di totalità'', cioè la zona della Terra da cui è visibile l'eclissi totale.
Non esiste un censimento ufficiale di quanti siano: le fonti specializzate indicano che la comunità' dei cosiddetti "umbraphiles" (in italiano, amanti dell'ombra) è relativamente piccola ma globale.
Una passione costosa
L'ostacolo più significativo per chi desidera osservare un'eclissi potrebbe essere il costo.
Oscar Martin, titolare dell'azienda Startrails, è uno degli oltre 100 cacciatori di eclissi in Spagna: ha percorso migliaia di chilometri per osservare fino a 12 eclissi solari totali in luoghi come Australia, Cina, Egitto, Polinesia francese, Indonesia, Kenya, Argentina e Stati Uniti. Nel 2015, per assistere all'insolito evento astronomico sull'Atlantico settentrionale, con altri "cacciatori" ha noleggiato un Airbus A320, pagando circa 6.000 euro a biglietto. "È incredibile", ha dichiarato a Europa Press, "anche dopo 12 eclissi, mi emoziono ancora e piango".
Molti sostengono che vedere un'eclissi totale porti a desiderare immediatamente la successiva.
Le ragioni psicologiche dietro alle "cacce"
Secondo la dottoressa Kate Russo, autrice, psicologa e "cacciatrice di eclissi" australiana, il motivo è che "probabilmente è la sensazione di stupore più intensa che possiamo provare". Russo, che ha assistito a 13 eclissi totali nel mondo, ha persino creato un acronimo per descrivere l'esperienza trasformativa che l'osservazione di un'eclissi può provocare. È "Spaced" che racchiude le iniziali, in inglese, delle seguenti emozioni: sensazione di inquietudine; paura primaria; stupore; connessione; euforia; desiderio di riprovarlo. Il fenomeno creato dalla confluenza di tutte queste forti emozioni, a quanto pare, è ciò che i cacciatori di eclissi inseguono davvero.
È un momento surreale che può spingere le persone ad abbracciarsi, gridare di gioia e persino piangere. "È uno di quegli eventi davvero insoliti che abbatte qualsiasi barriera", ha dichiarato Russo, "ci si sente semplicemente connessi con tutti"