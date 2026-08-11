Eclissi, la Terra non perderà la gravità il 12 agosto

AGI - Il 12 agosto la Terra non perderà la gravità. Non ci saranno persone sollevate da terra, automobili fuori controllo né sette secondi capaci di trasformare il pianeta in uno scenario apocalittico. Eppure, nelle ultime settimane, una teoria di questo tipo ha attraversato TikTok, Instagram, X e Facebook con la velocità tipica delle storie che sembrano impossibili ma vengono raccontate come se fossero state appena sottratte a un archivio riservato. La versione più diffusa sostiene che la NASA conosca da tempo il pericolo e stia preparando un piano segreto, chiamato “Project Anchor”, per affrontare un improvviso blackout della gravità terrestre.
Al racconto si aggiungono dettagli sempre più drammatici: milioni di morti, edifici danneggiati, aerei senza controllo, un collasso dell’economia mondiale. È una costruzione narrativa efficace, ma non una notizia. Non esiste alcun riscontro verificabile sull’esistenza del progetto e la NASA ha smentito che la Terra possa perdere la propria gravità il 12 agosto 2026. La domanda, però, non è soltanto se la previsione sia vera. Non lo è. Vale la pena chiedersi perché abbia attecchito con tanta facilità, fino a costringere scienziati e fact-checker a intervenire. La risposta sta nel modo in cui la bufala prende un elemento reale e lo porta altrove, aggiungendo parole che suonano credibili, numeri enormi e un pizzico di segretezza.
Il fatto reale è l’eclissi solare totale prevista per il 12 agosto
Un evento astronomico che richiama attenzione, viaggi e osservazioni in varie zone dell’Europa e dell’Atlantico settentrionale. Da qui, però, non discende alcuna anomalia. Un’eclissi si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, proiettando la propria ombra su una parte del pianeta. È uno spettacolo celeste noto, previsto con precisione e privo di conseguenze sulla gravità terrestre. La gravità non funziona come l’elettricità di un edificio. Non c’è un pulsante da premere, né un sistema esterno che possa interromperla per pochi istanti.
Dipende dalla massa della Terra: è la ragione per cui restiamo sul suolo, perché la Luna rimane in orbita e perché i mari rispondono all’attrazione combinata della Terra, del Sole e del nostro satellite. Per cancellarla sarebbe necessario eliminare la massa stessa del pianeta, non produrre una temporanea interferenza. Uno scenario che non appartiene alle leggi fisiche, ma alla fantascienza.
Il nome “Project Anchor” svolge una funzione precisa nel racconto
È abbastanza tecnico da sembrare burocratico, abbastanza evocativo da suggerire un’emergenza e abbastanza vago da non poter essere controllato con facilità da chi legge un post di pochi secondi. Le fake news contemporanee raramente si presentano come invenzioni assolute. Più spesso imitano il linguaggio della documentazione ufficiale, usano una data precisa e fanno leva sull’idea che qualcuno stia nascondendo informazioni decisive. In questo caso, la storia ha trovato terreno fertile anche perché l’appuntamento è imminente. Un evento fissato per “domani” attiva l’urgenza, spinge a condividere e riduce il tempo dedicato alla verifica. Il meccanismo è noto. Il contenuto più allarmante viene rilanciato, la smentita arriva dopo e viaggia con minore forza, mentre nei commenti continua a prevalere il dubbio. “E se fosse vero?” diventa il motore della diffusione.
Non è necessario conoscere la fisica teorica per smontare una notizia simile. Basta risalire alla fonte primaria. Se una presunta previsione NASA non compare sui canali dell’agenzia, non è documentata da fonti scientifiche indipendenti e non viene ripresa da testate affidabili con dati verificabili, la prudenza non è un optional. Lo è ancora di più quando le informazioni arrivano da video senza autore identificabile, schermate di documenti privi di origine o post che invitano a condividere “prima che cancellino tutto”. Il 12 agosto offrirà dunque un’eclissi, non un blackout gravitazionale. La parte più interessante della vicenda resta un’altra, ovvero la facilità con cui un fatto scientifico reale può essere usato per confezionare una storia falsa, plausibile quel tanto che basta per diventare virale. La gravità resterà al suo posto. Il problema, semmai, è capire quanto facilmente l’attenzione online finisca per sottrarsi ai fatti.