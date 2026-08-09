Notte di San Lorenzo ed eclissi, doppio spettacolo astronomico

AGI - La notte di San Lorenzo con le stelle cadenti e l'eclissi totale di sole: tra domani, 10 agosto, e mercoledì 12 agosto, il cielo offrirà due degli spettacoli astronomici più attesi dell'anno. Ma se il picco delle Perseidi sarà come sempre pienamente visibile in Italia, la fase finale dell'eclissi totale di sole potrà essere ammirata solo dalla Spagna mentre in Italia sarà visibile in forma parziale.
Le 'stelle cadenti': quando e come osservarle
Le 'stelle cadenti' quest'anno avranno il loro picco nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. Il fenomeno si verifica quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa Swift-Tuttle, in piena estate. I detriti, spesso non più grandi di un granello di sabbia, bruciano a contatto con l'atmosfera producendo le caratteristiche scie luminose il cui punto di partenza (detto radiante) si trova nella costellazione di Perseo. Per osservare le Perseidi bisogna guardare in direzione nord-est tra la costellazione di Cassiopea (le cui stelle principali formano la sagoma di una "W" facilmente riconoscibile) e Perseo. Conviene evitare di guardare fonti luminose come gli schermi dei cellulari per abituare la vista all'oscurità.
L'eclissi di Sole del 12 agosto
Il 12 agosto, invece, sarà la penisola iberica l'unico territorio europeo da cui ammirare l'eclissi totale di Sole, visibile poco prima del tramonto dalle regioni settentrionali fino alle Isole Baleari. In Italia il fenomeno sarà visibile soltanto in forma parziale, poco prima del tramonto, con il disco lunare che coprirà progressivamente quello solare. Le condizioni migliori sono previste nelle regioni di Nord-Ovest e nella Sardegna nord-occidentale, dove l'oscuramento potrà avvicinarsi al 95%. Per osservare il fenomeno sarà però indispensabile scegliere una postazione con l'orizzonte occidentale completamente libero e utilizzare protezioni certificate.
Iniziative ed eventi in tutta Italia
Tante le iniziative in programma in Italia per 'le stelle cadenti' con la caccia ai punti migliori per ammirarle, dalle Dolomiti alle spiagge di Sardegna e Sicilia. A Marina Grande, a Capri, per 12 minuti, 500 droni luminosi riempiranno il cielo con lo spettacolo 'La Musa' per raccontare i luoghi iconici, il folklore, le tradizioni e le personalità artistiche dell'isola. A Manciano, comune in provincia di Grosseto caratterizzato dal cielo più stellato e privo di inquinamento luminoso di tutta Italia il 12 agosto si terrà una serata tra astronomia, tradizioni, musica e passeggiate.
Da martedì 11 a giovedì 13 agosto all'osservatorio astronomico di Sant'Apollinare, in provincia di Rovigo, torna il tradizionale appuntamento con le 'stelle cadenti' e l'astronomia con serate di osservazioni al telescopio, eventi speciali e grandi ospiti del mondo scientifico.