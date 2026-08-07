Caldo: come l'acqua piovana potrebbe rinfrescare le città

AGI - L'afa estiva non sembra darci tregua, impattando considerevolmente sul pianeta e sul tenore delle nostre vite. La soluzione per combatterla? Per gli scienziati potrebbe letteralmente arrivare dal cielo.
Secondo una nuova ricerca dell'Università di Manchester, pubblicata su Earth's Future, raccogliere l'acqua piovana dai tetti e utilizzarla per nebulizzare gli edifici durante i periodi caldi potrebbe aiutare le città a ridurre l'uso dell'aria condizionata, abbassare le temperature urbane e attenuare l'impatto delle ondate di calore.
Tokyo e l'esperimento per sconfiggere il caldo
Gli autori hanno utilizzato simulazioni numeriche basate sui processi e l'intelligenza artificiale per testare un sistema che immagazzina l'acqua piovana raccolta dai tetti e la spruzza automaticamente sugli edifici durante i periodi di caldo intenso. Utilizzando Tokyo come caso di studio, i ricercatori hanno scoperto che raffreddando i tetti, il sistema riduceva la quantità di energia necessaria per l'aria condizionata.
Tetti più freschi, meno caldo in città
I tetti più freddi trasferivano meno calore agli edifici, mentre il minore utilizzo dell'aria condizionata comportava una minore dispersione di calore nell'ambiente cittadino. Nel complesso, questi effetti hanno contribuito a ridurre le temperature urbane, diminuendo il numero di giorni di ondata di calore e attenuando l'intensità degli eventi di caldo estremo.
Una soluzione pratica e rispettosa del pianeta
L'autore principale, il dottor Zhonghua Zheng, co-responsabile per la scienza dei dati ambientali e l'intelligenza artificiale presso il Manchester Environmental Research Institute (MERI) e docente senior di scienza dei dati e analisi ambientale presso l'Università di Manchester, ha dichiarato: "Le città di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide crescenti a causa del caldo estremo. L'aria condizionata può contribuire a mantenere le persone al sicuro e a proprio agio, ma consuma anche grandi quantità di energia e rilascia ulteriore calore nell'ambiente urbano. Il nostro studio dimostra che la raccolta dell'acqua piovana dai tetti e il suo utilizzo strategico per il raffreddamento potrebbero rappresentare una soluzione pratica per ridurre sia il fabbisogno energetico che le temperature urbane".