Studio: malto dentale danneggiato dal fumo passivo

AGI - L'esposizione al fumo passivo di sigaretta durante i primi giorni di vita può causare alterazioni nella mineralizzazione dello smalto dentale. Questo è quanto emerso da uno studio su modello animale condotto dai ricercatori della Facoltà di Odontoiatria di Ribeirão Preto dell'Università di San Paolo (FORP-USP) in Brasile. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Calcified Tissue International.
Per studiare i possibili effetti del fumo passivo sulla formazione dello smalto dentale, i ricercatori hanno diviso dei ratti neonati in due gruppi. Un gruppo è stato esposto al fumo di sigaretta per cinque minuti due volte al giorno, dal secondo al ventottesimo giorno di vita. Il gruppo di controllo non è stato esposto. Gli animali sono stati collocati all'interno di una camera acrilica dove il fumo veniva rilasciato in modo controllato.
I ricercatori hanno monitorato il peso, la crescita corporea e lo sviluppo dentale degli animali. Hanno scoperto che i cuccioli esposti al fumo aumentavano di peso meno rispetto al gruppo di controllo, il che è coerente con precedenti ricerche sugli effetti del fumo passivo sull'aumento di peso. Tuttavia, esaminando i denti a occhio nudo, non sono emerse differenze significative tra i gruppi.
Le alterazioni microscopiche e chimiche identificate
Per questo motivo, il team ha deciso di condurre analisi microscopiche e chimiche sui denti. Hanno così identificato un aumento dello spazio tra i prismi dello smalto, strutture microscopiche che organizzano la composizione minerale del dente. Hanno anche osservato livelli ridotti di fosforo nello smalto degli animali esposti al fumo.
Alterazioni di questa composizione possono influenzare le proprietà meccaniche di un dente, come la sua resistenza all'usura e alle fratture. Sebbene i risultati non possano essere applicati direttamente agli esseri umani, i ricercatori ritengono che il loro studio possa contribuire a far luce sulle possibili cause dei difetti di formazione dello smalto osservati nei bambini.