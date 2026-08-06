Hiroshima: l'orrore nucleare a 81 anni dallo sgancio

AGI - Il 6 agosto 1945, intorno alle 8:15 ora locale, il bombardiere B-29 Enola Gay sganciò la bomba atomica "Little Boy" sulla città giapponese di Hiroshima.
Paul Tibbets, considerato da molti il miglior pilota dell'Army Air Corps, fu scelto come comandante della missione. La mattina del 5 agosto, Tibbets battezzò ufficialmente il B-29 Superfortress "Enola Gay", in onore di sua madre.
Hiroshima e l'Enola Gay
L'Enola Gay era uno dei 15 B-29 progettati specificamente per il trasporto delle bombe atomiche. La mattina del 6 agosto, Tibbets e il suo equipaggio di 12 persone decollarono da Tinian, nelle Isole Marianne, nell'Oceano Pacifico, diretti verso Hiroshima.
Alle 8:15 (ora giapponese) la bomba fu sganciata. A terra, la città era animata dalle attività mattutine quando la bomba esplose con una deflagrazione accecante. Circa 70.000 persone morirono sul colpo.
I sopravvissuti e le minacce di Truman
I sopravvissuti all'esplosione iniziale furono investiti da una potente onda d'urto che rase al suolo quasi ogni edificio nel raggio di un chilometro e mezzo dal punto d'impatto. Seguì un calore intenso che generò una tempesta di fuoco che avvolse la città, causando un numero ancora maggiore di vittime.
Più tardi, quello stesso giorno, il presidente Harry Truman informò il popolo americano dell'uso da parte dell'esercito statunitense di questa nuova forma di armamento e minacciò ulteriori bombardamenti se il Giappone non si fosse arreso incondizionatamente, come previsto dalla Dichiarazione di Potsdam del 26 luglio 1945.
Il bombardamento di Nagasaki
Dopo che il Giappone non ebbe dato seguito alla sua richiesta, gli Stati Uniti sganciarono una seconda bomba atomica, "Fat Man", sulla città di Nagasaki la mattina del 9 agosto.
Altre 35-40.000 persone persero la vita. Quel giorno, le forze sovietiche invasero anche la Manciuria, all'epoca occupata dai giapponesi, in Cina, infliggendo un ulteriore colpo all'esercito giapponese. Infine, il 15 agosto, l'Imperatore del Giappone emanò un Rescritto Imperiale proclamando la sua accettazione delle disposizioni della Dichiarazione di Potsdam.
La Seconda Guerra Mondiale terminò con la resa formale del Giappone il 2 settembre 1945.