La passeggiata perfetta per un cane dura 67 minuti

AGI - Dura esattamente 67 minuti la passeggiata ideale per i cani. E comprende almeno 16 soste per annusare e, possibilmente, un tuffo o uno sguazzo in acqua. Almeno secondo quanto percepito da 1.800 proprietari coinvolti in un'indagine commissionata dalla compagnia britannica Animal Friends Pet Insurance.
Dallo studio emerge che l'uscita perfetta si svolge preferibilmente in campi aperti, boschi o parchi, dove l'animale può muoversi in libertà. Oltre a esplorare l'ambiente e trovare bastoni, la "ricetta" del percorso ideale prevede l'incontro con almeno tre cani amichevoli lungo il cammino e qualche rotolata sull'erba o nel fango.
L'attenzione al benessere
L'attenzione al benessere del proprio pet è altissima: il 38% degli intervistati dichiara di mettere la felicità del cane davanti alla propria, anche se quasi l'80% ammette di sentirsi in colpa per la tendenza a ripetere ogni giorno lo stesso itinerario.
Le indicazioni degli esperti
"Le passeggiate sono uno dei momenti migliori della vita con un cane, ma ogni esemplare è diverso per età, razza, salute e carattere", spiega Jen Hipwell, responsabile dei servizi veterinari della compagnia. Tra i criteri principali nella scelta del percorso, la sicurezza supera persino la tranquillità del luogo e gli ampi spazi.
I potenziali pericoli
Nonostante l'attenzione alla sicurezza, oltre la metà dei proprietari ammette di non saper identificare i potenziali pericoli lungo i sentieri, come terreni scoscesi o insidie costiere.
Le raccomandazioni sulle uscite
Un aspetto cruciale, soprattutto considerando le recenti raccomandazioni degli esperti del Center for Canine Behavior Studies, secondo cui i cani dovrebbero uscire fino a cinque volte al giorno (combinando brevi uscite per i bisogni e lunghe camminate per l'esercizio fisico), adattando sempre la frequenza alla razza e alle energie dell'animale.