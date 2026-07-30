Vaccini Covid e anti influenza, la co-somministrazione è sicura

AGI - Un nuovo studio ha rilevato che la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 e l'influenza nello stesso giorno non è associata a un rischio maggiore di eventi avversi gravi o clinicamente significativi rispetto alla somministrazione del solo vaccino antinfluenzale. In diverse versioni aggiornate del vaccino contro il Covid-19, i risultati complessivi in termini di sicurezza sono risultati simili.
I risultati suggeriscono che la somministrazione concomitante di entrambi i vaccini nella stessa seduta sia sicura. Lo studio è stato pubblicato su Annals of Internal Medicine.
Analisi su larga scala
I ricercatori della Washington University di St. Louis, Usa, hanno condotto una simulazione di studio clinico mirato, includendo dati relativi a 2,5 milioni di pazienti del sistema sanitario del Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti tra il 1 settembre 2022 e il 26 agosto 2025, per valutare i rischi a 90 giorni di eventi avversi dopo la somministrazione concomitante dei vaccini contro il Covid-19 e l'influenza, considerando i periodi di vaccinazione con il vaccino bivalente, adattato a XBB e adattato a KP.
Confronto tra gruppi
Hanno confrontato oltre 700 mila persone che hanno ricevuto entrambi i vaccini con oltre 1,8 milioni di persone che hanno ricevuto solo il vaccino antinfluenzale, esaminando 46 potenziali eventi avversi, raggruppati per gravità.
Risultati sulla sicurezza
I risultati hanno mostrato che la vaccinazione concomitante contro il Covid-19 e l'influenza non ha aumentato il rischio di eventi cardiovascolari e trombotici, disturbi neurologici, disturbi immuno-mediati e altri esiti durante i tre periodi di aggiornamento della formulazione del vaccino contro il Covid-19.
Implicazioni per le politiche vaccinali
I risultati supportano la sicurezza a breve termine della somministrazione concomitante negli adulti e possono contribuire al dibattito in corso sulle politiche vaccinali.