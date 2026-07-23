Un americano su 4 non lascia lavoro per assicurazione sanitaria

AGI - Quasi un lavoratore statunitense su quattro (24 per cento) afferma di essere attualmente impegnato in un lavoro che vorrebbe lasciare, ma abbandona ogni proposito per la copertura sanitaria, secondo una nuova ricerca del West Health-Gallup Center on Healthcare in America. La percentuale di lavoratori che sperimentano il job lock è in costante aumento, con un incremento di otto punti percentuali dal 2021, il che suggerisce che la copertura sanitaria sta diventando un fattore determinante nelle decisioni di carriera e nella mobilità economica.
Le percentuali sono più alte per i lavoratori con debiti sanitari personali o familiari (20 per cento), che hanno una probabilità più che doppia di rimanere in lavori indesiderati per paura di perdere l’assicurazione sanitaria (44 per cento contro 21 per cento). Anche le persone che hanno contratto prestiti nell’ultimo anno hanno una probabilità significativamente maggiore di segnalare una situazione di stallo lavorativo (37 per cento contro 22 per cento).
Costi sanitari e stallo lavorativo
Oltre ai titolari di debiti attuali o ai nuovi mutuatari, quasi la metà (48 per cento) degli americani che considera le spese sanitarie un grave onere finanziario si ritrova anche bloccata in lavori che non desidera per paura che possa accadere qualcosa che richieda un’assicurazione sanitaria. Lo stesso vale per la maggioranza dei lavoratori (53 per cento) che dichiara di provare “molto” stress quotidiano legato al costo dell’assistenza sanitaria.
Le dichiarazioni del West Health Policy Center
“Il fatto che così tanti americani si sentano costretti a rimanere in lavori che non desiderano più semplicemente per non perdere l’assicurazione sanitaria sottolinea come l’accessibilità economica all’assistenza sanitaria influenzi le decisioni ben oltre qualsiasi malattia o condizione immediata o futura”, ha affermato Tim Lash, presidente del West Health Policy Center, un’organizzazione no-profit e apartitica che si occupa di politiche sanitarie e sull’invecchiamento. “Nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra cercare un’opportunità migliore e mantenere l’accesso all’assicurazione sanitaria. Eppure, per milioni di americani, l’alto costo dell’assistenza sanitaria li ha costretti ad affrontare proprio questa scelta”.