AGI - Perché il cervello umano fatica a tenere il passo della vita moderna? Lo stress cronico, la solitudine, l'ansia e il continuo confronto con gli altri potrebbero essere almeno in parte il risultato di un disallineamento tra il modo in cui il cervello umano si è evoluto e gli ambienti sociali e digitali nei quali viviamo oggi.
È quanto sostiene una revisione coordinata da Jose Yong, della James Cook University Singapore, e Sarah Chan, della Singapore University of Technology and Design (SUTD), pubblicata sulla rivista Behavioral Sciences, che interpreta molti dei principali problemi psicosociali contemporanei attraverso il concetto di "mismatch evolutivo".
Il mismatch evolutivo
Secondo gli autori, il cervello umano si è sviluppato per affrontare un contesto profondamente diverso da quello attuale: piccoli gruppi sociali, relazioni dirette, minacce immediate e un numero limitato di persone con cui confrontarsi. Oggi, invece, gli stessi meccanismi psicologici vengono continuamente sollecitati da grandi città, piattaforme digitali, forti disuguaglianze sociali e da una molteplicità di crisi che caratterizzano la società contemporanea. Questo "mismatch evolutivo", spiegano i ricercatori, descrive proprio la situazione in cui istinti sviluppati per un determinato ambiente vengono costretti a operare in condizioni completamente differenti, producendo risposte che possono risultare eccessive o poco adattive.
Il ruolo dei social media
Uno degli esempi più evidenti riguarda i social media. La tendenza naturale a valutare la propria posizione all'interno di un gruppo sociale, utile in passato per mantenere cooperazione e fiducia tra persone conosciute, oggi viene continuamente attivata da un flusso praticamente infinito di immagini, successi personali e segnali di status provenienti da perfetti sconosciuti. Al centro dell'analisi vi è proprio il ruolo della competizione sociale. Gli autori ipotizzano che gli ambienti moderni amplifichino la sensazione di essere costantemente osservati, giudicati o superati dagli altri.
"La competizione non è un fenomeno nuovo, ma la vita moderna può farla percepire come continua", osserva Jose Yong. "Una prospettiva evoluzionistica può aiutare a comprendere perché le persone reagiscano così intensamente al confronto sociale e alla paura di restare indietro, anche quando questi segnali provengono da estranei o da uno schermo".
Una chiave interpretativa
La revisione non presenta nuovi dati sperimentali, ma integra le conoscenze disponibili proponendo il mismatch evolutivo come una possibile chiave interpretativa complementare alle spiegazioni psicologiche, sociali ed economiche già esistenti. Gli autori sottolineano che queste ipotesi dovranno essere verificate attraverso future ricerche empiriche.
Secondo i ricercatori, affrontare il disagio psicologico contemporaneo non può limitarsi a chiedere ai singoli individui di diventare più resilienti. Se gli ambienti nei quali viviamo attivano meccanismi evolutivi in modo poco funzionale, anche la progettazione delle città, dei luoghi di lavoro, delle piattaforme digitali e delle comunità dovrebbe contribuire a ridurre tali effetti.
Le parole dei ricercatori
"Stress, solitudine e ansia vengono spesso considerati problemi individuali o legati allo stile di vita", spiega Sarah Chan. "Potrebbero invece riflettere anche un disallineamento tra gli ambienti nei quali vivono le persone e le condizioni per cui mente e corpo si sono evoluti. Per questo dovremmo riflettere non solo sulla resilienza individuale, ma anche sul modo in cui progettiamo città e comunità".
Gli autori suggeriscono che quartieri più ricchi di aree verdi, comunità socialmente più coese e ambienti digitali che limitino il confronto continuo potrebbero contribuire a ridurre la pressione psicologica senza rinunciare ai vantaggi della vita moderna. "Dobbiamo progettare interventi che lavorino con, e non contro, la nostra natura umana evoluta", conclude Jose Yong.