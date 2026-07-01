Come possiamo imparare a riconoscere i volti creati dall'IA

AGI - Gli esseri umani possono essere addestrati a riconoscere i volti generati dall'intelligenza artificiale. Questo è quanto emerge da un nuovo studio dell'Emotions and Faces Lab dell'Australian National University (ANU).
I volti deepfake generati dall'intelligenza artificiale sono diventati così realistici che è difficile distinguerli dalle foto di persone reali, contribuendo all'aumento delle frodi legate all'IA.
Limiti degli approcci tradizionali
"L'addestramento basato su artefatti visivi, come la ricerca di un sesto dito o di orecchini strani, ha avuto un successo limitato, in parte perché l'IA sta diventando troppo sofisticata e perché i truffatori potrebbero comunque evitare di utilizzare immagini con difetti evidenti", ha spiegato la ricercatrice principale, la professoressa Amy Dawel: "Il nostro addestramento focalizza l'attenzione delle persone sulle qualità globali che distinguono i volti umani da quelli generati dall'IA. I volti creati dall'IA tendono ad essere più simmetrici, proporzionati e attraenti, ma senza un addestramento specifico spesso li associamo all'essere umano".
Le sei qualità percettive
I ricercatori hanno addestrato le persone a riconoscere i volti generati dall'intelligenza artificiale, attirando la loro attenzione su sei qualità percettive: distintività, memorabilità, proporzionalità, simmetria, attrattiva ed espressività. La capacità di tutti i partecipanti di riconoscere i volti generati dall'IA è migliorata, con i partecipanti più performanti che hanno raggiunto risultati prossimi alla perfezione.
Conferma della ricerca
La ricerca è stata replicata con successo da un team guidato dal professor Jim Tanaka e dal dottor Eric Mah, presso l'Università di Victoria, in Canada. "La replicazione dimostra che i risultati non sono stati casuali: quando abbiamo addestrato un nuovo gruppo di persone in un Paese diverso, abbiamo osservato che hanno migliorato le loro prestazioni allo stesso modo - ha affermato il dottor Mah -. La formazione online si è dimostrata efficace, pertanto il nostro programma di formazione può essere facilmente implementato su larga scala a costi contenuti".