Le diete yo-yo non sono così dannose come si crede

AGI - Una revisione delle ricerche sulla perdita e il successivo recupero di peso suggerisce che le diete yo-yo non sono necessariamente dannose come spesso si crede. Questo secondo un nuovo studio pubblicato su The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Molte persone sperimentano fluttuazioni di peso corporeo nel corso della vita, e il cosiddetto effetto yo-yo è da tempo considerato un rischio per la salute, in alcuni casi persino più dannoso del rimanere in sovrappeso. È stato, ad esempio, associato a effetti negativi sulla salute come aumento della massa grassa, perdita di massa muscolare, riduzione del metabolismo e un rischio maggiore di malattie tra cui diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Tuttavia, un'attenta valutazione della ricerca non fornisce prove solide che questi effetti negativi possano essere attribuiti alle diete yo-yo in sé, o che siano più dannose del sovrappeso persistente, afferma il professor Faidon Magkos del Dipartimento di Nutrizione, Esercizio e Sport dell'Università di Copenaghen, che insieme a un collega tedesco ha esaminato la ricerca disponibile in un'analisi completa.
Perché non rinunciare a perdere peso
"Molte persone rinunciano a cercare di perdere peso perché temono che un successivo recupero dei chili persi possa danneggiare l'organismo o il metabolismo - spiega Magkos -. La nostra ricerca indica che queste preoccupazioni sono in gran parte infondate. Nella maggior parte dei casi, i benefici della perdita di peso superano i potenziali rischi di un successivo recupero".
Analisi degli studi disponibili
Nella loro analisi, i ricercatori hanno esaminato una vasta gamma di studi selezionati, tra cui studi osservazionali, studi clinici e studi su animali, che analizzano gli effetti della perdita e del recupero di peso ripetuti, tra le altre cose, sul peso corporeo, sulla composizione corporea e sul metabolismo.
Assenza di prove causa-effetto
Un dato fondamentale emerso dallo studio è che le associazioni tra l'effetto yo-yo nelle diete e la cattiva salute spesso non sono supportate da rapporti di causa-effetto.
Limiti dei dati disponibili
Molti studi si basano su dati di peso auto-riferiti, il che rende difficile stabilire un rapporto di causa-effetto.
Origine della perdita di peso
Inoltre, spesso non è chiaro se la perdita di peso sia dovuta a tentativi deliberati o a una patologia preesistente. Secondo gli autori, quindi, l'effetto yo-yo non dovrebbe essere necessariamente interpretato come dannoso.
Benefici della perdita intermittente
Al contrario, la perdita di peso intermittente, anche se non mantenuta in modo permanente, può fornire periodi significativi di miglioramento della salute metabolica e della qualità della vita.
Tentativi e successo a lungo termine
I ricercatori sottolineano inoltre che la maggior parte delle persone che alla fine riescono a perdere peso in modo duraturo hanno alle spalle diversi tentativi falliti.
Recupero del peso e percorso di successo
La perdita di peso seguita dal recupero del peso perso è quindi spesso una tappa necessaria verso il successo, piuttosto che un segno di fallimento o un rischio per la salute.