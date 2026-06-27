Immunoterapia, stimola la fertilità nella menopausa precoce

AGI - Uno studio pilota del Karolinska Institutet dimostra che l'immunoterapia può stimolare la maturazione degli ovuli nelle donne affette da insufficienza ovarica prematura autoimmune, una condizione che solitamente causa infertilità. Tre donne su dieci hanno dato alla luce bambini sani dopo il trattamento. I risultati sono stati pubblicati su NEJM Evidence.
Poco più del 3% delle donne in tutto il mondo è affetto da insufficienza ovarica precoce (POI), una condizione in cui le ovaie cessano di funzionare prima dei 40 anni. La POI può avere diverse cause sottostanti, tra cui meccanismi autoimmuni e altri fattori come la genetica. Questa condizione porta a una significativa riduzione della fertilità.
Obiettivo dello studio
I ricercatori hanno quindi cercato di indagare, nel presente studio, se l'immunoterapia potesse rendere le ovaie temporaneamente reattive alla stimolazione ormonale nelle donne con POI causata da autoimmunità.
Campione di pazienti
Lo studio ha coinvolto 12 donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni affette da insufficienza ovarica prematura autoimmune. Due di loro si sono ritirate dallo studio prima dell'inizio del trattamento.
Trattamento con rituximab
Tutte le altre partecipanti sono state sottoposte a stimolazione ormonale ovarica sia prima che da quattro a sei mesi dopo il trattamento con il farmaco rituximab, un farmaco approvato e consolidato per diverse patologie autoimmuni e tumori.
Prima del trattamento con rituximab, nessuna delle donne aveva risposto alla stimolazione. Dopo il trattamento, tuttavia, sei donne su dieci hanno sviluppato follicoli che hanno permesso il prelievo di ovociti in seguito alla stimolazione ovarica.
Risultati ottenuti
"I risultati - afferma la prima autrice dello studio, Angelica Lindén Hirschberg, professoressa presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino del Karolinska Institutet - dimostrano che in alcune donne rimane una riserva di ovuli che può essere attivata quando il processo autoimmune viene soppresso".
In cinque delle donne, gli ovuli maturi potrebbero essere congelati o fertilizzati. Tre di loro si sono poi sottoposte a trasferimento embrionale e tutte e tre hanno dato alla luce bambini sani.
Sicurezza del trattamento
Per motivi di sicurezza, il trasferimento embrionale è avvenuto non prima di un anno dal trattamento. È stato segnalato un caso di grave effetto collaterale, collegato alla stimolazione ormonale e non all'immunoterapia.
Condizioni associate
È frequente che le donne affette da insufficienza ovarica prematura autoimmune presentino anche altre malattie autoimmuni. Tutte le donne che hanno risposto al trattamento erano affette da morbo di Addison autoimmune, una condizione in cui il sistema immunitario distrugge le ghiandole surrenali.
Limiti dello studio
Lo studio è un cosiddetto studio di fattibilità, privo di gruppo di controllo e con un numero limitato di partecipanti, il che significa che i risultati devono essere interpretati con cautela.