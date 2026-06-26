Gli hamburger vegetali contengono il doppio di additivi

AGI - Uno studio senza precedenti sui prodotti da supermercato del Regno Unito ha rilevato che, complessivamente, gli articoli a base vegetale campionati contenevano il doppio degli additivi alimentari rispetto ai corrispondenti prodotti a base animale. Complessivamente, i prodotti a base vegetale contenevano più additivi, più ingredienti e più marcatori E rispetto alle loro controparti a base animale.
Un team dell'Institute for Optimum Nutrition (ION) di Londra - un ente che offre corsi di nutrizione accreditati a livello universitario - ha condotto la ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Food Additives & Contaminants: Part A. Joseph Whittaker, Vivienne Alexa Robinson ed Elouise Redmayne hanno analizzato 71 coppie di prodotti simili, uno di origine animale e uno di origine vegetale, provenienti da un supermercato britannico non specificato, disponibili sugli scaffali alla fine di ottobre 2025.
Metodologia dello studio
Il team ha abbinato i prodotti in base a diversi fattori, come ingredienti, confezione e dimensioni, per ottenere la corrispondenza più simile possibile. Ad esempio, il latte di mandorla è stato abbinato al latte vaccino, i brownie vegani ai brownie a base di latte vaccino e la carne vegetale alla carne tradizionale. Tra gli altri prodotti inclusi figuravano lasagne, insalata di cavolo, pesto, maionese, yogurt e torte.
Risultati principali
Nel complesso, i risultati hanno mostrato che il numero totale di additivi alimentari nei prodotti a base vegetale era 199, rispetto ai 100 presenti nei corrispondenti prodotti di origine animale. Il numero totale di ingredienti nella gamma a base vegetale era 1.566. Nella gamma a base animale, era 1.110.
Numeri E e differenze
Sono stati identificati 39 numeri E nella gamma di origine vegetale e 31 in quella di origine animale (in totale, sono stati identificati 50 numeri E, di cui 20 presenti in entrambi i gruppi). Considerando additivi, ingredienti e numeri E, la differenza tra i prodotti a base vegetale e quelli a base animale è risultata più marcata nei latticini, nella carne e nel pesce e nei loro sostituti a base vegetale.
Interpretazione dei dati
"Anche se abbiamo riscontrato che i prodotti a base vegetale contengono più additivi alimentari - afferma l'autore senior Joseph Whittaker, docente presso l'ION -, ciò non significa necessariamente un aumento del rischio per la salute. In primo luogo, abbiamo analizzato una sola gamma di prodotti, quindi non possiamo generalizzare a tutti i prodotti a base vegetale. In secondo luogo, non abbiamo valutato la quantità o la concentrazione degli additivi alimentari utilizzati, né la quantità o la frequenza con cui le persone consumano questi prodotti, quindi, in sostanza, non conosciamo il livello di esposizione agli additivi alimentari derivanti da questi prodotti. Infine, tutti gli additivi alimentari utilizzati in questi prodotti hanno superato i controlli di sicurezza alimentare del Regno Unito".