Raggi anticrepuscolari sulla Sicilia, la Nasa sceglie foto di Pace

AGI - Fasci di luce e ombra che sembrano convergere all'orizzonte orientale mentre il Sole tramonta dalla parte opposta del cielo: sono i raggi anticrepuscolari, in una foto dell'astrofotografa siciliana Marcella Giulia Pace selezionata dalla Nasa come Astronomy Picture of the Day (Apod), il sito dell'Agenzia spaziale americana che ogni giorno pubblica una diversa immagine dell'Universo accompagnata da una spiegazione scientifica curata da astronomi professionisti.
L'immagine scelta oggi porta il titolo "Anticrepuscular Rays over Sicily" e ritrae uno spettacolare fenomeno atmosferico osservato da San Giacomo, sull'altopiano dei Monti Iblei, nella Sicilia sud-orientale. Si tratta di una suggestiva illusione prospettica: i raggi, in realtà, sono quasi paralleli tra loro e attraversano l'intera volta celeste, ma la prospettiva li fa apparire convergenti, proprio come accade ai binari di una ferrovia che sembrano incontrarsi in lontananza.
Un fenomeno che inganna lo sguardo
"È un fenomeno che inganna lo sguardo", spiega all'AGI Marcella Giulia Pace. "Osservando questi raggi - prosegue - si ha l'impressione che il Sole sia appena tramontato a est. In realtà il Sole si trova dalla parte opposta e ciò che vediamo è il risultato della prospettiva applicata a fasci di luce che attraversano tutto il cielo. È uno degli esempi più affascinanti di come l'atmosfera possa trasformarsi in un laboratorio naturale di ottica".
Con questa nuova pubblicazione sale a 19 il numero delle immagini di Marcella Giulia Pace selezionate da Nasa Apod. Insegnante di scuola primaria, divulgatrice scientifica e astrofotografa, Pace è nota a livello internazionale per le sue fotografie dedicate ai fenomeni ottici atmosferici, alla Luna e ai paesaggi astronomici.
Le sue immagini (molte delle quali raccolte e spiegate nel sito https://greenflash.photo/portfolio/) sono state pubblicate da numerose testate compresa National Geographic e istituzioni scientifiche internazionali.
Il riconoscimento della Nasa
"Ricevere un Apod continua a emozionarmi come la prima volta - dice - e questa fotografia è nata in una zona rurale della Sicilia, lontano dai grandi osservatori astronomici. Mi piace pensare che possa ricordare come la meraviglia scientifica sia accessibile a tutti: basta alzare gli occhi al cielo e osservare con attenzione".
Dove vedere la fotografia
La fotografia è visibile sul sito ufficiale di Nasa Astronomy Picture of the Day (https://apod.nasa.gov/apod/ap260625.html) ed è osservata da milioni di appassionati di astronomia e fotografia in tutto il mondo.