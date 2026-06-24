Scoperti i neruoni dell'attenzione

AGI - I neuroni situati in una zona ancestrale del cervello controllano la capacità di prestare attenzione, sopprimendo le distrazioni e dirigendo la concentrazione. La scoperta di questi neuroni nei topi da parte dei ricercatori della Johns Hopkins University, in una parte del cervello presente in tutti i vertebrati, compreso l'uomo, potrebbe rappresentare un primo passo verso trattamenti più mirati per i disturbi dell'attenzione. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Communications.
"Una caratteristica distintiva dell'ADHD è che anche i più deboli elementi di distrazione distolgono l'attenzione, ed è esattamente ciò che osserviamo quando questi neuroni vengono silenziati - ha affermato l'autore senior Shreesh Mysore, un neuroscienziato che studia i circuiti neurali legati al comportamento - ma il giorno successivo, quando i neuroni vengono riattivati, lo stesso animale è di nuovo in grado di ignorare gli elementi di distrazione, anche quelli molto forti".
Neuroni: attenzione e distrazioni
La maggior parte degli animali e delle persone è in grado di concentrarsi sulle informazioni più rilevanti in un dato momento, filtrando le distrazioni. Questa capacità aiuta le persone a trovare un amico in mezzo alla folla o a seguire una conversazione in una stanza rumorosa. Tale abilità, l'attenzione spaziale selettiva, è compromessa in condizioni come l'autismo e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
Ruolo della corteccia prefrontale
Si è a lungo pensato che le questioni relative all'attenzione fossero gestite esclusivamente dalla corteccia prefrontale, una regione del cervello altamente sviluppata solo negli esseri umani e nei primati. Ma questo non spiega come mai molti altri animali siano in grado di prestare attenzione e concentrarsi. "Se torniamo indietro nell'evoluzione, scopriamo che per centinaia di milioni di anni gli uccelli e i pesci hanno posseduto questa capacità. E in genere non hanno una corteccia prefrontale altamente sviluppata, quindi come fa il cervello a risolvere questo problema? - ha sostenuto l'autore principale Ninad Kothari - siamo stati in grado di identificare una regione evolutivamente antica nel tronco encefalico che conferisce questa capacità".
Scoperta nel tronco encefalico
Il team ha scoperto che l'attenzione nei topi è controllata anche all'interno del tronco encefalico, da un circuito di neuroni inibitori presenti in tutti i vertebrati, compresi uccelli e pesci. Il team ha sottoposto dei topi a un compito di attenzione simile a quello umano. I topi dovevano concentrarsi sulle informazioni visive presentate direttamente di fronte a loro su uno schermo, ignorando le informazioni distraenti ai lati. I topi ricevevano una ricompensa se toccavano lo schermo con il naso in un punto segnalato dalle informazioni di fronte a loro, piuttosto che in un punto segnalato dalle informazioni distraenti. I topi si sono dimostrati molto bravi, finché il team non ha disattivato temporaneamente i neuroni del tronco encefalico. "Quando disattiviamo questi neuroni, i topi diventano estremamente distraibili" ha affermato Kothari.
Ulteriori verifiche
Il team ha effettuato ulteriori test per escludere che non fosse un qualche tipo di compromissione dei movimenti motori o della capacità dell'animale di vedere gli oggetti a impedire al topo di portare a termine il compito dopo aver silenziato questi neuroni.
Il motore della selezione dell'attenzione
"L'unica cosa compromessa era la loro capacità di prendere le informazioni contrastanti, confrontarle e prestare attenzione alla parte del cervello che conteneva le informazioni più importanti - ha spiegato Mysore - questa parte del cervello è come un motore di selezione dell'attenzione. Aiuta a risolvere la domanda: 'Qual è l'informazione più importante a cui dovrei prestare attenzione in questo momento?'"