Specie diverse di animali riescono a comunicare tra loro

AGI - La comunicazione rende possibile la cooperazione tra diverse specie animali. Lo ha scoperto un team internazionale di ricercatori, che ha pubblicato una nuova rassegna sulla rivista Animal Behaviour. La rassegna evidenzia come movimenti, manifestazioni visive, richiami e altri segnali comportamentali aiutino i partner a coordinare le interazioni e ad allineare i propri interessi al di là delle barriere di specie. Dagli uccelli che guidano gli esseri umani verso i nidi delle api in cambio di cera d’api, ai pesci pulitori che rimuovono gli ectoparassiti dai pesci di barriera più grandi in cambio di un pasto: la cooperazione tra specie si manifesta in una straordinaria varietà di contesti ecologici.
Gli animali si scambiano informazioni
Raccogliendo esempi da uccelli, pesci, insetti e mammiferi, gli autori evidenziano i diversi modi in cui gli animali si scambiano informazioni per organizzare le proprie azioni e sostenere partnership reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tra specie animali richiede che gli individui coordinino i tempi delle proprie azioni per ottenere benefici condivisi, spesso attraverso mondi sensoriali distinti. Ad esempio, l’indicatore maggiore (Indicator indicator) utilizza richiami specializzati per guidare gli esseri umani verso i nidi delle api e risponde a sua volta ai richiami umani, mentre i facoceri sollecitano attivamente la pulizia da parte di altri uccelli e mammiferi attraverso posture corporee caratteristiche.
"Dagli esempi che conosciamo, gli individui coordinano le proprie azioni per accedere a risorse condivise, come il cibo, o per scambiare risorse con servizi, come la protezione dai predatori", ha affermato la dottoressa Katie Dunkley, autrice principale e ricercatrice presso l’Università di Oxford. “Eravamo particolarmente interessati a capire come la condivisione di informazioni permetta un coordinamento così stretto tra le specie”.
Segnali e indizi aiutano gli animali a identificare i partner cooperativi, ad avviare interazioni e a garantire di trarre beneficio dalla collaborazione. Poiché interagire con membri di un’altra specie può comportare dei rischi, la comunicazione è importante anche per evitare individui che potrebbero sfruttarli. Ad esempio, alcuni pesci pulitori (come Labroides dimidiatus) e gamberetti (come Urocaridella sp.) hanno colori vivaci e utilizzano movimenti corporei distintivi per pulire in sicurezza le specie di pesci predatori, mentre le larve delle farfalle licenidi impiegano segnali chimici e vibrazionali per convincere le formiche a proteggerle invece di mangiarle.
Molte specie si affidano a più sensi per migliorare la comunicazione
La revisione suggerisce che concentrarsi solo sui segnali visivi più evidenti potrebbe trascurare importanti modalità con cui gli animali si scambiano informazioni tra specie diverse. Alcuni segnali sono stabili e prevedibili, come le posture a testa in giù o a coda verticale dei pesci che cercano servizi di pulizia, mentre altri variano a seconda del luogo e del contesto ecologico, come i comportamenti dei delfini che i pescatori interpretano come indicatori del momento giusto per gettare le reti.
“In alcune forme di cooperazione interspecifica, gli indizi e i segnali variano a seconda del contesto ecologico, delle specie coinvolte e del fatto che il segnale sia innato o appreso”, ha affermato l’autrice senior, Jessica van der Wal, ricercatrice affiliata al FitzPatrick Institute of African Ornithology dell’Università di Città del Capo. “Questo evidenzia quanto flessibile e adattabile possa essere la comunicazione interspecifica”.