Archeologia: decifrata tavoletta da maledizione del II secolo

AGI - I ricercatori dell'Università di Heidelberg hanno decifrato l'iscrizione su un'antica tavoletta da maledizione. Il manufatto "magico", proveniente dalla provincia dell'Impero Romano della Germania Inferiore, è stato scoperto durante gli scavi effettuati nel comune olandese di Heerlen, sito dell'antico insediamento militare romano di Coriovallum. Archeologi olandesi hanno rinvenuto la tavoletta di piombo, risalente al II secolo d.C., in una fossa sotto la piazza del municipio.
Un testo in greco antico e stile egizio inciso sul piombo
Il manufatto, che misura 9,3 per 4,8 centimetri, si distingue per il fatto di contenere non un testo latino, bensì un testo greco antico in stile egizio. Come spiega il dottor Rodney Ast, direttore accademico dell'Istituto di Papirologia, le antiche tavolette di maledizione (note come defixiones in latino o katadesmoi in greco) erano solitamente fatte di piombo, un materiale a cui si attribuivano proprietà magiche. Venivano incise con incantesimi o formule di legame e poi sepolte per influenzare o "legare" avversari in dispute, gare sportive o in amore.
La tecnologia fotografica RTI rivela simboli magici e nomi
L'analisi condotta a Heidelberg ha utilizzato la tecnica di imaging a trasformazione di riflettanza (RTI). Questa tecnologia fotografica computerizzata combina digitalmente più immagini con illuminazione variabile, permettendo di far risaltare anche i più piccoli dettagli della superficie. Lo studio ha rivelato tre gruppi distinti di caratteri, inclusa l'invocazione di divinità e demoni in stile egizio e un gruppo di tre simboli magici noti come "Characteres", usati per comunicare con le potenze soprannaturali.
Il mistero sui quattro nomi: un'autrice arrivata dall'Egitto romano?
Sulla tavoletta compaiono i nomi di due uomini e due donne. "La tavoletta serviva o come maledizione contro questi quattro, o come maledizione a loro nome contro una persona non identificata", afferma il papirologo Rodney Ast. Anche la composizione del gruppo è insolita: include due uomini con nomi latini e due donne con nomi greci. Secondo la ricercatrice Julia Lougovaya, non si può escludere che una delle due donne fosse l'autrice dell'iscrizione e che avesse portato con sé dall'Egitto romano la capacità di comunicare con le potenze divine attraverso tali maledizioni.