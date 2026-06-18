Le farfalle Heliconius sono super longeve grazie a evoluzione

AGI - Le farfalle del genere Heliconius possiedono una longevità straordinaria, vivendo fino a tre volte più a lungo dei loro parenti stretti, con record che sfiorano l'anno di vita, il che è possibile grazie a una combinazione di fattori. A elencarli gli scienziati dell'Università di Bristol, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista 'Nature Communications' per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Jessica Foley, ha scoperto che invecchiamento ritardato, minore mortalità basale e mantenimento della massa corporea e delle funzioni muscolari giocano un ruolo centrale nella particolare longevità delle farfalle Heliconius.
In particolare, il lavoro dimostra che, sebbene l'alimentazione a base di polline sia fondamentale, queste farfalle possiedono un vantaggio evolutivo intrinseco che garantisce loro una vita più lunga anche in assenza di nutrienti specifici.
Le cause
Nell'ambito dell'indagine, i ricercatori hanno esaminato i dati di sopravvivenza di diverse specie, riscontrando una variazione di ben 25 volte nella durata massima della vita, che varia da soli 14 giorni per le 'Dione juno' a 348 giorni per le 'Heliconius hewitsoni'. Successivamente, gli autori hanno confrontato la specie 'Heliconius hecale' con la 'Dryas iulia': le due farfalle sono state selezionate come rappresentative degli insetti che si nutrono di polline e delle non-pollinivore, rispettivamente.
Secondo il gruppo di ricerca, 'H. hecale' ha mostrato una straordinaria capacità di prevenire il declino fisico legato all'età e ha mantenuto un chiaro vantaggio di longevità anche quando privata del polline, provando che la capacità di sopravvivenza è associata sia a fattori alimentari e nutrizionali che evolutivi e genetici.
Nei prossimi approfondimenti, concludono gli autori, sarà interessante capire i meccanismi genetici e cellulari precisi attraverso cui queste farfalle riescono a ritardare l'invecchiamento, consolidando il genere Heliconius come un promettente e innovativo modello di studio per la ricerca biologica sulla longevità.