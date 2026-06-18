Aviaria, bastano dieci particelle per infettare le mucche

AGI - Bastano solo dieci particelle virali del virus dell'influenza aviaria H5N1, responsabile di centinaia di focolai influenzali nei bovini da latte statunitensi, per infettare le mucche. La ricerca pubblicata su Nature Communications fornisce anche indizi sul perché le epidemie abbiano disorientato scienziati, agricoltori e allevatori che speravano di contenere e prevenire la malattia, uno sforzo probabilmente complicato dal fatto che il virus ha affinità per le ghiandole mammarie delle mucche piuttosto che per le vie respiratorie.
I test sulla trasmissione tra le mucche attraverso i macchinari per la mungitura o tramite l'alimentazione dei vitelli, e tra uccelli e bovini attraverso la condivisione dell'aria negli ambienti chiusi, non hanno evidenziato la diffusione della malattia. I ricercatori continuano a cercare ulteriori risposte, ma per ora il mistero sulla trasmissione persiste, il che significa che gli scienziati non sono ancora in grado di fornire raccomandazioni basate su prove scientifiche per pratiche che potrebbero arrestare la diffusione.
Difficoltà nel contenimento del contagio
"La modalità di trasmissione da una mucca all'altra diventa una questione cruciale. Dobbiamo capire se esiste un modo per modificare le pratiche di mungitura o di allevamento, qualunque esse siano, al fine di limitare la trasmissione da mucca a mucca, perché riteniamo che il contagio si ripeterà. È solo questione di tempo", ha affermato l'autore senior Andrew Bowman, professore di medicina veterinaria preventiva presso la Ohio State University. "E al momento non abbiamo un metodo efficace per prevenire né il contagio da un animale all'altro, né la trasmissione da mucca a mucca, una volta che si verifica."
Diffusione globale del virus H5N1
I virus dell'influenza aviaria A H5N1 altamente patogeni sono associati agli uccelli selvatici e al pollame, ma dal 2021 un gruppo di questi virus del clade 2.3.4.4b ha circolato a livello globale nei mammiferi ed è stato segnalato per la prima volta nei bovini da latte statunitensi nel marzo 2024. Ad oggi, sono stati confermati 1.053 focolai del genotipo virale originariamente individuato (B3.13) in allevamenti da latte in 17 stati, che sono stati tenuti sotto controllo grazie a una strategia nazionale di analisi del latte che ha bloccato la movimentazione degli allevamenti che producevano latte in cui era stato rilevato il virus.
Strategie di controllo e dati attuali
I dati federali attuali indicano che un piccolo numero di infezioni nelle mucche è stato confermato in Idaho, Utah e Texas. "Tutto questo lavoro è stato svolto in risposta alla diffusione senza precedenti dell'influenza aviaria nei bovini da latte", ha affermato Bowman. "Inizialmente, non avevamo idea che le mucche potessero essere infettate dall'influenza, tanto meno che la ghiandola mammaria fosse coinvolta. Già questo, di per sé, ha rappresentato un importante cambio di paradigma: non si tratta di un'infezione respiratoria."
Presenza del virus nel latte
Bowman e colleghi seguono la malattia sin dalla sua comparsa negli allevamenti di bestiame da latte, e all'inizio di quest'anno hanno segnalato il rilevamento del virus nelle forniture di latte al dettaglio. All'epoca, il 36,3% dei campioni analizzati risultò positivo alla presenza di particelle H5N1. "La pastorizzazione inattiva il virus. Ma una volta che una mucca è infetta, produce latte con un'alta carica virale per oltre una settimana", ha affermato Bowman.
Esperimenti e risultati sull'infezione
Gli elevati titoli virali, o concentrazioni, riscontrati nel latte sono tra i risultati del presente studio, che ha previsto la verifica degli effetti di diversi livelli di inoculazione di particelle virali nei singoli capezzoli delle mucche, dove si trovano le ghiandole mammarie. I risultati hanno mostrato che la dose più bassa, pari a 10 particelle, ha provocato un'infezione produttiva ma con meno segni clinici rispetto a dosi più elevate, nonché l'escrezione di latte contenente alte concentrazioni di particelle virali.
Diffusione tra ghiandole mammarie
"Si tratta di quattro ghiandole mammarie separate che condividono un apporto sanguigno comune, ma in questo piccolo numero di animali non stiamo osservando una grande diffusione del virus tra le ghiandole", ha affermato Bowman. "Penso che questo potrebbe diventare importante per determinare la gravità della malattia in una mucca, perché un'infezione in una sola delle quattro ghiandole è ben diversa da un'infezione grave che interessa tutte e quattro."
Test sulle vie di trasmissione
Diversi esperimenti miravano a identificare le potenziali vie di trasmissione delle malattie. I ricercatori hanno trasferito attrezzature di mungitura contaminate direttamente da una mucca infetta a una mucca sana due volte al giorno per 14 giorni. Nonostante le mucche infette presentassero segni clinici e il loro latte fosse ricco di particelle virali, le mucche sane esposte alle attrezzature contaminate non hanno manifestato alcun sintomo e il loro latte era privo di virus.
Trasmissione tramite alimentazione e via aerea
L'alimentazione artificiale dei vitelli con latte ad alta carica virale prelevato da mucche infette ha portato a una rilevazione minima del virus e a scarsi segni di infiammazione nei vitelli, suggerendo che la trasmissione tramite l'alimentazione non diffonde una quantità di materiale virale sufficiente a stabilire un'infezione. Le mucche in lattazione a cui è stata somministrata una dose intranasale del virus H5N1 non si sono ammalate e la presenza di RNA virale nei tamponi nasali è risultata minima e assente nel latte, ma alcuni dei loro tessuti respiratori hanno mostrato segni di una risposta immunitaria rispetto alle mucche non infette.
Limiti degli esperimenti e ipotesi
Queste mucche erano inoltre alloggiate insieme a polli che sono rimasti sani dopo 17 giorni. I risultati complessivi suggeriscono che la trasmissione per via aerea potrebbe essere minima, se non addirittura assente. Gli esperimenti sono stati condotti in una delle sole sei strutture di livello di biosicurezza 3 del paese in grado di ospitare animali di grossa taglia. Secondo Bowman, esiste la possibilità che le condizioni di biocontenimento fossero troppo sterili e con un flusso d'aria controllato per rispecchiare la vita quotidiana in un allevamento, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione per via aerea.
Attrezzature di mungitura e mistero della trasmissione
Eseguire un numero limitato di test su mucche reali, anziché su modelli surrogati, potrebbe essere una "questione di numeri", ha affermato. "Osserviamo che circa il 20% delle mucche negli allevamenti si ammala clinicamente. Due esperimenti di trasmissione potrebbero non essere sufficienti." "Credo che le attrezzature per la mungitura siano un aspetto che dobbiamo ancora considerare. Il virus si replica nella ghiandola mammaria raggiungendo una concentrazione molto elevata. Viene espulso nel latte con una concentrazione altrettanto elevata. Abbiamo attrezzature che passano da una mucca all'altra, contaminate da materiale ad alto rischio e quindi da tessuti ad alto rischio. Credo che, tirando le somme, le attrezzature per la mungitura rimangano la via di trasmissione più probabile tra le mucche", ha affermato Bowman. "Rimane ancora aperta la questione più importante del passaggio di agenti patogeni dagli uccelli selvatici alle mucche. Negli uccelli acquatici, si tratta di un agente patogeno che si replica nell'intestino. Come diavolo fa a passare dall'intestino di un'anatra alla ghiandola mammaria di una mucca? È un vero rompicapo".