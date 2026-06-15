Le gru danzano seguendo regole di ritmo e sequenza

AGI - Le danze di coppia delle gru della Manciuria seguono regole precise di sequenza e sincronizzazione e si basano su una comunicazione reciproca in cui ciascun partner modifica i propri movimenti in risposta all'altro. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Animal Behaviour da ricercatori della Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI, che ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra coppie selvatiche di gru dalla corona rossa osservate a Kushiro, nell'isola giapponese di Hokkaido.
Le danze di coppia rappresentano uno degli esempi più sofisticati di comunicazione reciproca nel mondo animale. Molte specie eseguono segnali coordinati attraverso repertori complessi di movimenti, ma finora la maggior parte degli studi aveva analizzato i comportamenti dei singoli individui separatamente, trascurando l'interazione bidirezionale tra i partner. I ricercatori hanno studiato 21 coppie di gru della Manciuria durante le esibizioni riproduttive, che possono durare fino a tre minuti. Per ciascun maschio e femmina sono stati registrati ordine, durata e successione dei movimenti, utilizzando diversi metodi statistici per analizzare le interazioni reciproche tra i comportamenti.
Lo studio
L'analisi di 99 danze di coppia ha identificato tre elementi comportamentali ricorrenti "bill-stab", "bow" e "arch" che caratterizzano la struttura delle sequenze e le combinazioni dei movimenti. Secondo gli autori, questo indica che la danza non è casuale ma segue regole precise di organizzazione. Lo studio mostra inoltre che la tempistica dei movimenti gioca un ruolo fondamentale. In molti casi il comportamento di un individuo veniva determinato direttamente dall'azione compiuta poco prima dal partner, evidenziando una forte coordinazione temporale tra i due membri della coppia. Gli autori sottolineano che le gru sembrano danzare reagendo costantemente ai segnali reciproci, costruendo una forma di comunicazione condivisa che emerge solo considerando la coppia come una singola unita' comportamentale.
Nonostante nelle gru della Manciuria non esista un evidente dimorfismo sessuale, i ricercatori hanno individuato alcune differenze tra maschi e femmine durante le danze. I maschi tendevano a danzare più a lungo, mentre le femmine sembravano guidare più spesso la scelta dei movimenti e delle sequenze della performance. Secondo il team, i risultati forniscono una dimostrazione quantitativa della complessita' della comunicazione bidirezionale nelle esibizioni di coppia e aprono nuove prospettive per lo studio dei segnali reciproci nel comportamento animale. Gli autori ritengono che il metodo sviluppato potra' essere applicato anche ad altre forme di comunicazione coordinata oltre alle danze delle gru, consentendo di comprendere meglio in che modo gli animali costruiscano segnali complessi attraverso l'interazione reciproca.