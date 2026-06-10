Declino demografico dei koala iniziò molto prima dell’arrivo umano

AGI - Uno studio genomico rivoluzionario ha ridefinito la nostra comprensione della storia evolutiva del koala (Phascolarctos cinereus), rivelando che l'iconico marsupiale australiano ha subito un grave declino demografico circa 100.000 anni fa, prima dell'arrivo degli esseri umani nel continente. Ottenuti da ricercatori dell'Università di Sydney e della Texas A&M University, i risultati ribaltano studi precedenti che suggerivano che le popolazioni di koala fossero diminuite solo dopo l'arrivo degli esseri umani. I risultati sono stati annunciati sulla rivista Molecular Biology and Evolution.
I ricercatori hanno ricostruito meticolosamente la storia genetica del koala concentrandosi sul "tasso di mutazione" del suo genoma (l'insieme delle informazioni genetiche di un organismo). Per ogni organismo, con ogni generazione e prole, nuove mutazioni (cambiamenti genetici) compaiono naturalmente nel suo genoma. Il "tasso di mutazione" è il numero di nuove mutazioni per generazione. Ogni specie ha un tasso di mutazione unico, con i genomi che mutano più rapidamente in alcuni organismi rispetto ad altri.
Il calcolo del tasso di mutazione nei marsupiali
I ricercatori hanno sequenziato i genomi di quattro triadi genitore-prole e contato le mutazioni. Queste sono state utilizzate per calcolare un tasso di mutazione preciso nei koala, che è risultato essere circa la metà di quello osservato negli esseri umani. Questo nuovo tasso di mutazione si è rivelato un potente strumento genetico, applicato a 457 genomi di koala, che ha permesso ai ricercatori di studiare i cambiamenti nelle popolazioni di koala nel corso del tempo.
Questo è il primo studio a stimare i tassi di mutazione direttamente per i koala o per qualsiasi altra specie dell'ordine dei marsupiali Diprotodontia, che comprende anche vombati, canguri e opossum.
Studi precedenti avevano ipotizzato un drastico calo delle popolazioni di koala dopo l'arrivo degli esseri umani moderni nel continente, circa 65.000 anni fa. Tuttavia, questa ipotesi si basava su stime del tasso di mutazione ricavate da mammiferi filogeneticamente distanti come gli esseri umani e i topi.
Il clima del Pleistocene e la resilienza della specie
Lo studio ha rilevato che le popolazioni di koala hanno iniziato un forte declino circa 100.000 anni fa, raggiungendo un punto critico circa 60.000 anni fa. Il drastico calo demografico coincide con un periodo di intensi cambiamenti ambientali, in concomitanza con l'ultima era glaciale del tardo Pleistocene, molto prima del contatto con l'uomo.
"Lo studio riscrive la cronologia della storia genetica del koala in Australia", afferma Toby Kovacs, dottorando che ha guidato la ricerca. "Calcolando il tasso di mutazione delle popolazioni di koala moderne, possiamo stimare e ricostruire la cronologia genetica a ritroso fino a 100.000 anni fa, per avere un'idea della diversità genetica e delle dimensioni delle antiche popolazioni di koala.".
Il signor Kovacs ha affermato che i reperti fossili sono troppo scarsi per sapere con esattezza quanto fossero numerose le popolazioni di koala 100.000 anni fa, quindi lo studio dei loro genomi offre indizi fondamentali sulla loro storia evolutiva.
"Le analisi genomiche dimostrano che in passato i koala hanno subito un forte declino demografico a causa dei cambiamenti climatici e della perdita di habitat. Quando le condizioni ambientali sono migliorate, le loro popolazioni si sono riprese e si sono espanse in gran parte dell'Australia orientale".