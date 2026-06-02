I delfini femmina rifiutano di accoppiarsi con maschi aggressivi

AGI - Le femmine di delfino monitorano attivamente il comportamento sociale dei maschi nel tempo, ricordando quali individui mostrano atteggiamenti coercitivi e aggressivi e regolando di conseguenza le proprie scelte di accoppiamento. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell'Università di Bristol in collaborazione con diversi istituti internazionali impegnati nel monitoraggio dei cetacei. Il team, guidato da Alice Bouchard, ha analizzato i dati comportamentali raccolti a Shark Bay, in Australia.
Evitano il delfino aggressivo
Utilizzando droni per riprese aeree e altoparlanti subacquei, il gruppo di ricerca ha riprodotto i fischi identificativi di diversi maschi a 17 femmine in età riproduttiva di tursiope indo-pacifico (Tursiops aduncus). Il lavoro dimostra che le femmine in età fertile reagiscono con una marcata avversione e tendono ad allontanarsi quando ascoltano i segnali vocali di maschi con una storia di elevata coercizione sessuale, utilizzando questa memoria sociale per gestire e proteggere le proprie scelte riproduttive. L'analisi dei video ha rivelato che le femmine evitano attivamente i richiami associati ai maschi con i più alti livelli di comportamento coercitivo.
I risultati secondo gli scienziati evidenziano la capacità della specie di associare la firma vocale di un individuo al suo comportamento passato. Allo stesso tempo, mostrano che le femmine di delfino non subiscono passivamente le pressioni dei maschi, ma sfruttano la loro complessa memoria sociale e la capacità di riconoscere le vocalizzazioni individuali per evitare attivamente i partner più aggressivi.
La scoperta apre nuovi scenari sul ruolo della comunicazione vocale nella selezione sessuale dei cetacei. Nei prossimi studi sarà interessante verificare se le femmine condividano queste informazioni sociali con altre femmine del gruppo, influenzando cosi' le dinamiche riproduttive e la sopravvivenza dei cuccioli all'interno della comunità.