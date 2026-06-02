Con la caffeina sonno pessimo anche dormendo 8 ore

AGI - La caffeina può compromettere la qualità biologica del sonno anche quando non riduce il numero di ore trascorse a letto e non provoca apparenti difficoltà ad addormentarsi. È quanto emerge da una revisione sistematica coordinata da Donata Kurpas dell'Università di Medicina di Breslavia e pubblicata sulla rivista Nutrients, che ha analizzato gli effetti della caffeina sull'attività elettrica cerebrale durante il sonno attraverso studi basati sull'elettroencefalogramma (EEG).
I risultati indicano che la sostanza tende a ridurre il sonno profondo a onde lente, una fase essenziale per il recupero fisico e mentale, suggerendo che la percezione soggettiva di aver riposato bene non sempre coincide con la reale qualità del sonno osservabile a livello neurofisiologico.
Caffeina e ricerca scientifica sul sonno
La caffeina è una delle sostanze psicoattive più consumate al mondo e viene utilizzata quotidianamente per migliorare vigilanza, concentrazione e prestazioni cognitive. Tradizionalmente il dibattito scientifico si è concentrato soprattutto sulla sua capacità di ritardare l'addormentamento o ridurre la durata complessiva del sonno. Tuttavia, negli ultimi anni l'attenzione dei ricercatori si è progressivamente spostata verso aspetti più complessi legati alla struttura del sonno e al funzionamento del cervello durante il riposo notturno.
L'elettroencefalogramma nello studio del sonno
Per approfondire questi aspetti, gli studiosi hanno utilizzato l'elettroencefalografia, una tecnica che registra l'attività elettrica cerebrale e permette di osservare non solo quanto una persona dorma, ma anche come il cervello attraversi le diverse fasi del sonno. "L'EEG ci consente di vedere non solo se una persona dorme, ma anche come dorme il cervello - spiega Donata Kurpas del Dipartimento di Infermieristica dell'Università di Medicina di Breslavia -.
Onde lente e funzione rigenerativa
La valutazione tradizionale considera soprattutto la durata del sonno e le sue fasi, mentre l'analisi quantitativa dell'EEG permette di individuare cambiamenti più sottili, come la riduzione dell'attività a onde lente, un indicatore importante della profondità e della funzione rigenerativa del sonno. Le onde lente rappresentano infatti una componente fondamentale del sonno profondo, associata ai processi di recupero dell'organismo, al ripristino delle riserve energetiche e al funzionamento delle attività cerebrali coinvolte nella memoria e nell'apprendimento.
Durata del sonno e qualità neurobiologica
Secondo la revisione, la caffeina può alterare questa componente senza necessariamente modificare in modo evidente la durata complessiva del sonno. "La caffeina può accorciare il sonno o rendere più difficile addormentarsi; tuttavia, anche quando la durata del sonno appare normale, può ridurre l'attività a onde lente e spostare il tracciato EEG verso uno stato più vicino alla veglia", osserva Kurpas.
Percezione soggettiva e recupero reale
In pratica, una persona può trascorrere un'intera notte dormendo senza accorgersi di alcun problema, mentre il cervello potrebbe non beneficiare dello stesso livello di recupero normalmente garantito dal sonno profondo.
Variabilità individuale e metabolismo della caffeina
Gli autori sottolineano che gli effetti della caffeina presentano una forte variabilità individuale. Fattori genetici, velocità del metabolismo, età, livelli di stress e qualità generale del riposo influenzano la sensibilità alla sostanza. Per alcune persone, anche la caffeina assunta nelle prime ore della giornata potrebbe continuare a esercitare effetti durante la notte.
Un possibile circolo vizioso
L'effetto stimolante della caffeina può ridurre temporaneamente la sensazione di stanchezza, ma se contemporaneamente peggiora la qualità del recupero notturno può favorire una crescente dipendenza dalla stimolazione diurna. Questo può instaurare un meccanismo caratterizzato da maggiore stanchezza, maggiore necessità di stimolazione e ulteriore peggioramento del sonno.
Valutare il sonno oltre la quantità
I risultati rafforzano la necessità di valutare il sonno non soltanto in termini di quantità ma anche di qualità neurobiologica. La caffeina non può essere considerata semplicemente benefica o dannosa: i suoi effetti dipendono dalla dose, dall'orario di assunzione, dalle condizioni individuali e dal contesto di vita.