Oceani di plastica: la colpa è di cibo e bevande

AGI - La principale causa di inquinamento da plastica a livello globale e' rappresentata dai rifiuti derivanti da cibo e bevande. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista One Earth, condotto dagli scienziati dell'Universita' di Plymouth, dell'Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e l'innovazione (BRIN), della Brunel University di Londra e del Plymouth Marine Laboratory.
Il team, guidato da Richard Thompson, Max Kelly e Susan Jobling, ha raccolto e valutato oltre 5.000 rilevamenti di rifiuti sulle spiagge per individuare gli elementi predominanti tra la spazzatura marina in tutti e sette i continenti. Gli autori hanno considerato nove sistemi oceanici, 13 mari regionali e 112 nazioni, un'area complessiva che rappresenta l'86 per cento della popolazione mondiale.
L'analysis ha rivelato che le plastiche al settore alimentare sono gli elementi predominanti nel 93 per cento dei paesi considerati. Tra gli oggetti piu' frequenti, gli scienziati riportano, ad esempio, imballaggi, tappi, coperchi e bottiglie di plastica.
L'allarme degli scienziati: 20 milioni di tonnellate all'anno nell'ambiente
Le stime attuali, riportano gli esperti, suggeriscono che ogni anno 20 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano nell'ambiente, ed e' chiaro che la sola gestione dei rifiuti non e' sufficiente ad affrontare la sfida dell'inquinamento da plastica. Sono pertanto necessarie misure urgenti per ridurre la quantita' di plastica che raggiunge l'ambiente, ad esempio limitando la produzione ai soli oggetti in grado di apportare un beneficio essenziale alla societa'.
"L'inquinamento da plastica - afferma Thompson - rappresenta un problema ambientale globale con gravi ripercussioni negative sull'ambiente, sull'economia e sulla salute umana. Il nostro lavoro evidenzia le categorie di rifiuti piu' abbondanti a livello nazionale, regionale e globale. Tali informazioni sono fondamentali per stabilire la priorita' degli interventi da proporre e sulle topologie specifiche di oggetti su cui concentrarsi".
"Questo lavoro - conclude Kelly - fornisce prove inconfutabili del fatto che gli imballaggi monouso per alimenti e bevande sono il principale responsabile dell'inquinamento da plastica nei nostri oceani a livello globale e che le azioni volte a ridurre il consumo di questi articoli rappresenteranno un passo fondamentale per affrontare questa sfida ambientale globale".