Le mucche sanno associare il nostro volto alla nostra voce

AGI - Le mucche sono in grado di riconoscere i volti umani e di associare una voce al volto corrispondente. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista 'Plos One', condotto dagli scienziati dell'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il team, guidato da Oceane Amichaud, ha raccolto le informazioni relative a 32 mucche di razza Prim'Holstein, della specie 'Bos taurus taurus'. I ricercatori hanno mostrato agli animali dei video senza audio di volti maschili familiari e non familiari, monitorando per quanto tempo venissero fissati.
L'esperimento: video, audio e frequenza cardiaca
Gli scienziati hanno cercato di valutare il riconoscimento intermodale, riproducendo video di volti conosciuti e non, mentre si trasmetteva l'audio corrispondente a una delle due persone. Allo stesso tempo, gli studiosi hanno misurato la frequenza cardiaca degli animali per capire se reagissero emotivamente. Le mucche, riportano gli autori, mostravano una preferenza visiva per i volti umani nuovi rispetto a quelli familiari e riuscivano ad associare la voce di un addestratore conosciuto al volto corrispondente.
L'integrazione di molteplici modalità sensoriali
Quando i video erano accompagnati da un suono, gli animali trascorrevano più tempo a fissare il video quando la voce corrispondeva al volto, a dimostrazione della loro capacita' di associare un volto alla voce che sentivano. Tuttavia, in base alla frequenza cardiaca, nessuno dei volti o delle voci, familiari o sconosciute, sembrava influenzare la risposta emotiva delle mucche. Sebbene gli autori notino che una registrazione video e audio non rappresenti un'interazione completa con un essere umano, i risultati suggeriscono che le mucche siano in grado di distinguere tra persone familiari e sconosciute e di identificarle dal viso e dalla voce.
Nuovi studi per tutelare il benessere dei bovini
Gli autori precisano che saranno necessari ulteriori approfondimenti per analizzare come le mucche interagiscano con persone specifiche. Queste informazioni, commentano gli esperti, possono contribuire a definire strategie mirate per tutelare il benessere dei bovini. "Il nostro lavoro - concludono gli autori - dimostra che le mucche sono in grado di elaborare i volti umani presentati in 2D nei video e di associare volti familiari e non familiari alle voci corrispondenti, integrando molteplici modalità sensoriali".