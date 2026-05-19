Disagio giovanile, allarme tra i giovani

AGI - La maggior parte dei giovani napoletani tra i 13 e 24 anni presenta un rischio di disagio emotivo e comportamentale, oltre che di dipendenze, con picchi che sfiorano le 3 ragazze su 4 sotto i 18 anni. Questi alcuni dei dati preliminari anticipati della ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale per la Salute emotiva e comportamentale insieme all’omonima commissione distrettuale Rotary, che verrà presentata sabato 23 maggio 2026 alle ore 9.30 nella sala Leonardo Bianchi (Calata Capodichino 230) dell’ASL Napoli 1, in occasione del convegno "I fattori di rischio nella salute emotiva e comportamentale".
L'iniziativa è promossa dalla Commissione Distrettuale S.E.C. – Salute Emotiva e Comportamentale del Distretto 2101 del Rotary International, presieduta da Vincenzo Barretta, con il coinvolgimento dell'Osservatorio Nazionale Salute Emotiva e Comportamentale e dell'ASL Napoli 1 Centro.
La ricerca sul disagio giovanile
La ricerca presentata dall’Osservatorio e condotta con una scala di valutazione psicodiagnostica, studiata e strutturata da Vincenzo Barretta e Roberta Vacca, contestualizza geograficamente alla Campania le dimensioni di un vero e proprio dramma dei nostri tempi. Oltre 700.000 giovani italiani sotto i 25 anni, infatti, convivono con un disturbo della salute mentale, con ansia e depressione tra le problematiche più diffuse, come da fotografia consegnata dall'ultimo report OCSE sulla promozione del benessere psicologico in bambini e giovani adulti, mentre il rapporto ESPAD Italia 2024 del CNR fotografa per le dipendenze nei minori livelli ben oltre la guardia con picchi per quanto riguarda il gioco d’azzardo.
I saluti istituzionali
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Governatore del Distretto 2101 Angelo Di Rienzo, affiancato dal Governatore Eletto Giuseppe Nardini, dal Governatore Nominato Attilio Leonardo, dal PDG e Presidente della Commissione Distrettuale Disagio giovanile Ugo Oliviero. Previsto anche l’intervento di Angelo Coviello, past president del Rotary Club Napoli Est e assistente del Governatore, tra i principali promotori di questa iniziativa. Sul fronte istituzionale previsto l’intervento del Direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosa. Completano la sessione di apertura Catello Fontanella, R.R.D. del Rotaract Distretto 2101, ed Elena Daniele, R.D. dell'Interact Distretto 2101.
La sessione scientifica
La sessione scientifica si aprirà con la relazione introduttiva di Vincenzo Barretta (RC Napoli Castel Dell'Ovo, psichiatra e psicoterapeuta) sul tema "La salute emotiva e comportamentale ed il disagio giovanile: concomitanze o conseguenze?". Seguiranno l'illustrazione dei risultati di una survey territoriale a cura di Roberta Vacca (RC Napoli, psicologa, psicoterapeuta e docente dell'Università Suor Orsola Benincasa) e l'intervento di Elena Daniele dedicato al punto di vista del teenager. Spazio sarà poi riservato al progetto e allo spettacolo "Caduta nella rete", presentato da Ester Chica (RC Napoli S.O., avvocato), Gigliola De Feo (attrice) ed Ersilia Saffiotti (avvocato), e all'intervento "In memoria di un amico scomparso" di Angela Rusciano, referente del Progetto Badema.
Le ricadute del disagio
Le ricadute del disagio giovanile sul percorso formativo saranno al centro della relazione di Rita Massaro (RC Valle Caudina, dirigente scolastico), mentre Emanuele Adiletta (psicologo, docente UNIUPC) approfondirà le ricadute emotive del disagio giovanile. Sul versante clinico, Andrea De Bartolomeis, direttore della UOC di Psichiatria e Psicologia dell'A.O.U. Federico II, affronterà i rapporti tra disagio giovanile, depressione e patologie della sfera psichiatrica. A chiudere il programma scientifico l'intervento di Stefania Galdiero (Rotary e-club Italy South 2100, docente dell'Università degli Studi Federico II) sul ruolo del Rotary e delle associazioni di servizio. La moderazione dei lavori è affidata a Vincenzo Barretta e Ugo Oliviero, le conclusioni al Governatore Angelo Di Rienzo.
L'approccio integrato al problema
"Mettere a fuoco i fattori di rischio della salute emotiva e comportamentale – spiegano i promotori dell'iniziativa – significa oggi parlare di adolescenza, scuola, famiglie e reti sociali con un approccio integrato. Il convegno nasce per costruire un punto di osservazione condiviso tra mondo clinico, istituzioni, scuola e associazionismo, partendo dai dati di una survey condotta sul territorio e dall'esperienza diretta dei ragazzi, ponendo le basi per una riflessione fondamentale per l’armoniosa crescita dei giovani del nostro territorio".