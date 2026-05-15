Gli antidolorifici in gravidanza non aumentano i rischi

AGI - L'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei nel primo trimestre di gravidanza non è associata a un aumento del rischio di gravi malformazioni congenite. E' quanto indica uno studio guidato da Sharon Daniel della Ben-Gurion University of the Negev e dei Clalit Health Services in Israele, pubblicato sulla rivista PLOS Medicine.
La ricerca ha analizzato oltre 264 mila gravidanze singole registrate nel Southern Israeli Pregnancy Registry, valutando l'uso di farmaci come ibuprofene, diclofenac e naprossene nelle prime settimane di gestazione. Dolore e febbre sono condizioni frequenti nelle fasi iniziali della gravidanza e le opzioni terapeutiche considerate sicure sono limitate.
Negli ultimi anni alcuni studi avevano sollevato dubbi sulla sicurezza del paracetamolo, mentre le evidenze relative ai farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti NSAID, erano rimaste incerte. Per chiarire il quadro, il team israeliano ha utilizzato i dati del Southern Israeli Pregnancy Registry, analizzando 264.858 gravidanze avvenute tra il 1998 e il 2018.
I farmaci più usati
Tra queste, 20.202 donne, pari al 7,6 per cento, avevano assunto NSAID durante il primo trimestre. I farmaci più utilizzati erano ibuprofene, assunto dal 5,1 per cento delle donne, diclofenac dall'1,6 per cento e naprossene dall'1,2 per cento. I ricercatori hanno identificato le principali malformazioni congenite attraverso dati clinici, ricoveri ospedalieri e registrazioni di interruzioni di gravidanza.
L'analisi statistica ha inoltre corretto i risultati considerando numerosi fattori materni e ostetrici, tra cui età, etnia, diabete, obesità, uso di acido folico e motivazioni cliniche per l'assunzione dei farmaci. Secondo i risultati, l'esposizione agli antinfiammatori non steroidei nel primo trimestre non è risultata associata a un aumento complessivo delle malformazioni congenite maggiori. Le anomalie sono state osservate nell'8,2 per cento delle gravidanze esposte rispetto al 7 per cento di quelle non esposte, ma dopo l'aggiustamento statistico il rischio relativo è risultato pari a 0,99, quindi sostanzialmente sovrapponibile.
I risultati dello studio
Lo studio non ha inoltre evidenziato incrementi di rischio per specifici apparati, inclusi sistema cardiovascolare, sistema nervoso centrale, apparato muscolo-scheletrico, apparato gastrointestinale e sistema genito-urinario. Gli autori riferiscono che non è emersa alcuna associazione significativa neppure per i singoli farmaci analizzati e che le valutazioni sulla dose cumulativa assunta non hanno mostrato relazioni tra maggiore esposizione e aumento del rischio di difetti congeniti.
"I nostri risultati forniscono evidenze rassicuranti sul fatto che l'uso di NSAID all'inizio della gravidanza non sia associato a importanti malformazioni congenite", hanno spiegato gli autori. "Questi dati possono aiutare donne in gravidanza e medici a prendere decisioni più informate nella gestione di dolore e febbre nelle prime fasi della gestazione", aggiunge. Sharon Daniel ha sottolineato che uno degli elementi di forza dello studio riguarda la qualità del registro utilizzato.
"Abbiamo impiegato i dati di SiPREG, un ampio registro di gravidanze del sud di Israele che monitora l'uso di farmaci e gli esiti della gravidanza, comprese le malformazioni identificate non solo alla nascita ma anche durante il primo anno di vita e nelle interruzioni di gravidanza".
Secondo Ariel Hasidim, tra gli aspetti più rilevanti del lavoro vi è stata anche la gestione delle lacune tipiche dei dati sanitari reali. "Uno dei problemi principali era che alcune persone potevano aver assunto farmaci comuni come l'ibuprofene senza che ciò fosse registrato. Abbiamo affrontato questo limite con analisi specifiche per valutare come tali dati mancanti potessero influenzare i risultati", ha spiegato il ricercatore.