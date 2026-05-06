I cervelli delle persone in sintonia nella danza si sincronizzano

AGI - Quando nella danza due persone sono in sintonia, anche i loro cervelli tendono ad allinearsi, mostrando schemi di attività simili. È quanto emerge da uno studio guidato da Thiago Roque della University of Colorado Boulder e presentato all’International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, che documenta per la prima volta la cosiddetta “sincronizzazione neurale” tra partner di danza. I risultati indicano che, durante il tango argentino, i movimenti coordinati sono accompagnati da un accoppiamento dell’attività cerebrale, suggerendo un legame diretto tra coordinazione fisica e connessione neurale.
Lo studio sul tango argentino
Per condurre l’esperimento, i ricercatori hanno coinvolto cinque coppie di ballerini esperti, equipaggiandole con dispositivi EEG per misurare l’attività elettrica cerebrale e sensori di movimento alle caviglie. L’analisi ha mostrato che quando i danzatori eseguivano passi sincronizzati entro pochi millisecondi, le loro onde cerebrali – incluse quelle beta, associate alla concentrazione, e theta, legate a stati più rilassati – tendevano a oscillare in modo simile. Al contrario, quando i movimenti non erano coordinati, anche l’attività cerebrale risultava disallineata.
Cervelli che si accoppiano
“Quando danziamo, i nostri cervelli si accoppiano”, ha spiegato Roque, sottolineando che la sincronizzazione avviene attraverso il comportamento condiviso. Lo studio ha inoltre portato allo sviluppo di un dispositivo indossabile sperimentale, applicato al polso, in grado di rilevare la sincronizzazione cerebrale e vibrare quando questa si verifica. Secondo i ricercatori, tecnologie di questo tipo potrebbero in futuro aiutare le persone ad apprendere attività che richiedono coordinazione non verbale, come la musica o gli sport di squadra.
“Il nostro obiettivo è rendere consapevoli processi che normalmente restano inconsci”, ha aggiunto Roque. I risultati suggeriscono che la sincronizzazione neurale potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle interazioni sociali complesse, offrendo nuove prospettive per lo studio della cooperazione umana.