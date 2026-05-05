La chirurgia per gli obesi è più economica dei farmaci GLP-1

AGI - Un'analisi su dati reali guidata da Michael A. Edwards della Mayo Clinic e presentata al congresso dell'American Society for Metabolic and Bariatric Surgery indica che la chirurgia bariatrica risulta meno costosa nel tempo rispetto ai farmaci GLP-1 nei pazienti con obesità e diabete di tipo 2.
I risultati mostrano che, nell'arco di due anni, i trattamenti farmacologici comportano costi superiori di circa 17.000 dollari rispetto alla sleeve gastrectomy (58.600 contro 41.400 dollari) e di 7.200 dollari rispetto al bypass gastrico (58.600 contro 51.300 dollari), considerando sia le terapie sia le spese legate a complicanze e patologie associate non risolte.
Lo studio e il campione analizzato
Lo studio ha coinvolto quasi 91.000 pazienti con indice di massa corporea pari o superiore a 35 e diabete di tipo 2, analizzando dati provenienti dal database STATinMED tra il 2017 e il 2023. Dopo un processo di abbinamento statistico, i ricercatori hanno confrontato migliaia di pazienti trattati con farmaci GLP-1 con gruppi equivalenti sottoposti a chirurgia bariatrica.
Il confronto economico tra farmaci e chirurgia
"Con la crescente diffusione dei GLP-1 è fondamentale comprendere il loro impatto economico nel lungo periodo rispetto alla chirurgia - ha spiegato Edwards - l'idea che i farmaci siano più convenienti per il minor costo iniziale non regge se si considerano durata, aderenza e struttura dei rimborsi".
I criteri per la scelta terapeutica
Secondo gli autori, la valutazione delle opzioni terapeutiche dovrebbe includere efficacia clinica, sicurezza, esperienza del paziente e sostenibilità economica nel tempo.
Il punto di vista dell'associazione
"L'obesità è una malattia cronica e le decisioni terapeutiche devono tenere conto degli esiti a lungo termine e dei costi complessivi" ha osservato Richard M. Peterson, presidente dell'associazione, non coinvolto nello studio.
Benefici clinici della chirurgia bariatrica
Le procedure di chirurgia bariatrica, come bypass gastrico e sleeve gastrectomy, sono considerate tra le opzioni più efficaci e durature per il trattamento dell'obesità severa e delle patologie correlate, con benefici su diabete, malattie cardiovascolari e ipertensione.
Il basso ricorso agli interventi
Nonostante ciò', meno dell'1% dei pazienti eleggibili si sottopone a questi interventi ogni anno negli Stati Uniti.
Le implicazioni economiche per il sistema sanitario
I risultati suggeriscono che, oltre all'efficacia clinica, anche il profilo economico potrebbe favorire un maggiore ricorso alla chirurgia nei percorsi di cura dell'obesità.