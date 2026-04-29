A maggio spirometrie gratis per i bimbi in oltre 55 centri

AGI - Intercettare precocemente l'asma e mantenerla sotto controllo nel tempo: è questa oggi la vera sfida nella gestione della malattia respiratoria cronica più diffusa in età pediatrica, che colpisce circa un bambino su 10 nei Paesi occidentali. In occasione della Giornata Mondiale dell'Asma 2026, promossa dalla Global Initiative for Asthma (GINA), la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) rinnova anche quest'anno il proprio impegno con un'iniziativa concreta rivolta alle famiglie: nel mese di maggio, oltre 55 centri specializzati su tutto il territorio nazionale offriranno spirometrie gratuite per bambini e adolescenti, organizzate in giornate dedicate secondo le disponibilità dei singoli centri.
Un'opportunità importante non solo per individuare precocemente eventuali problemi respiratori, ma anche per fare chiarezza su sintomi spesso sottovalutati. Tosse persistente, respiro sibilante, fiato corto durante il gioco o l'attività fisica: segnali che vengono ancora troppo spesso considerati "normali" o passeggeri, ritardando la diagnosi e l'avvio di un percorso di cura adeguato.
Diagnosi precoce e gestione continuativa
"Oggi sappiamo che l'asma può essere controllata nella maggior parte dei casi, ma questo richiede una diagnosi precoce e una gestione continuativa", spiega la presidente SIMRI Stefania La Grutta. "Il rischio è duplice: da un lato non riconoscere la malattia, dall'altro non seguirla nel tempo, interrompendo o utilizzando in modo non corretto le terapie", aggiunge.
Aderenza alla terapia e controllo della malattia
Proprio l'aderenza alla terapia rappresenta uno degli aspetti più critici: anche in presenza di farmaci efficaci, la discontinuità nei trattamenti può compromettere il controllo della malattia e favorire la comparsa di riacutizzazioni.
Supporto delle nuove tecnologie
In questo contesto, anche le nuove tecnologie possono offrire un supporto utile. "Una recente revisione sistematica condotta dalla SIMRI, che ha analizzato decine di studi internazionali, evidenzia come strumenti digitali come app, sistemi di monitoraggio e telemedicina possano migliorare – afferma Raffaella Nenna, consigliere della SIMRI – l'aderenza alle terapie fino al 20%, aiutando bambini e famiglie a seguire con maggiore continuità le cure e a riconoscere precocemente eventuali segnali di peggioramento. Si tratta di strumenti promettenti, che tuttavia non sostituiscono il ruolo centrale dello specialista, fondamentale per la diagnosi, la definizione del piano terapeutico e il monitoraggio nel tempo".
Il ruolo della spirometria
La spirometria resta il primo passo fondamentale. È un esame semplice, non invasivo, che permette di valutare in modo oggettivo la funzionalità respiratoria e di impostare un percorso di cura adeguato. Ma altrettanto importante è accompagnare le famiglie nel tempo, per garantire un buon controllo dell'asma.
Obiettivi dell'iniziativa SIMRI
L'obiettivo dell'iniziativa SIMRI è proprio questo: aiutare i bambini a respirare meglio ogni giorno, riducendo sintomi e limitazioni nella vita quotidiana, a scuola e nello sport. La lista dei centri aderenti è disponibile sul sito SIMRI.