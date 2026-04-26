Troppi pisolini sono rischiosi per gli anziani

AGI - Nelle persone anziane, sonnellini diurni più lunghi, frequenti e soprattutto nelle ore mattutine sono associati a un aumento del rischio di mortalità. E' quanto rilevato da uno studio guidato da Chenlu Gao del Mass General Brigham, in collaborazione con Rush University Medical Center, pubblicato su JAMA Network Open.
Lo studio
La ricerca, condotta su 1.338 adulti anziani seguiti fino a 19 anni, indica che il pisolino può rappresentare un indicatore facilmente monitorabile dello stato di salute e di eventuali condizioni patologiche sottostanti. Gli autori hanno osservato che ogni ora aggiuntiva di sonno diurno è associata a un incremento del rischio di mortalità di circa il 13%, mentre ogni sonnellino in più al giorno comporta un aumento del rischio del 7%. Inoltre, chi tende a dormire al mattino presenta un rischio superiore del 30% rispetto a chi riposa nel pomeriggio.
"Il sonnellino eccessivo in età avanzata è stato collegato a neurodegenerazione, malattie cardiovascolari e maggiore morbilità, ma molti studi si basano su dati auto-riferiti e non considerano parametri come orario e regolarità - spiega Gao - questo lavoro mostra per la prima volta una relazione tra pattern di pisolino misurati oggettivamente e mortalità, evidenziando il valore clinico del monitoraggio di queste abitudini".
Per colmare le lacune nelle conoscenze, i ricercatori hanno utilizzato i dati del Rush Memory and Aging Project, uno studio avviato nel 1997.
Quanti pisolini fare
A partire dal 2005, i partecipanti hanno indossato dispositivi da polso per registrare l'attività quotidiana e i periodi di riposo, permettendo di analizzare durata, frequenza, orario e variabilità dei sonnellini. L'analisi ha evidenziato che, sebbene il 20-60% degli anziani faccia regolarmente pisolini, un'eccessiva sonnolenza diurna può riflettere condizioni cliniche non diagnosticate, disturbi del sonno o alterazioni del ritmo circadiano.
"E' importante sottolineare che si tratta di una correlazione e non di un rapporto causale: il sonnellino eccessivo è probabilmente un segnale di malattie sottostanti", precisa Gao. Secondo gli autori, questi risultati aprono alla possibilità di utilizzare dispositivi indossabili per monitorare il sonno diurno come strumento predittivo, con l'obiettivo di individuare precocemente condizioni di salute e prevenire un ulteriore declino.