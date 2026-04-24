Mammifero grande come un criceto viveva accanto ai dinosauri

AGI - Scoperta una nuova specie di mammifero vissuto circa 75 milioni di anni fa accanto ai dinosauri, delle dimensioni di un criceto, che potrebbe aiutare a comprendere come alcuni animali siano sopravvissuti all’estinzione di massa. È quanto emerge da uno studio guidato da Gregory Wilson Mantilla della University of Washington, pubblicato sul Journal of Vertebrate Paleontology.
Cimolodon desosai
La nuova specie, denominata Cimolodon desosai, appartiene al gruppo dei multitubercolati, mammiferi simili a roditori che comparvero nel Giurassico e sopravvissero per oltre 100 milioni di anni. Secondo i ricercatori, l’animale era di piccole dimensioni, onnivoro e probabilmente viveva sia a terra sia sugli alberi, nutrendosi di frutta e insetti. Lo studio evidenzia che queste caratteristiche – dimensioni ridotte e dieta flessibile – potrebbero aver rappresentato un vantaggio decisivo per la sopravvivenza dopo l’evento catastrofico che, 66 milioni di anni fa, portò all’estinzione del 75% delle specie viventi, inclusi i dinosauri.
Il fossile è stato scoperto nella penisola della Baja California
Comprende denti, cranio, mandibola e parti dello scheletro, tra cui femore e ulna, elementi rari che permettono una ricostruzione più completa dell’animale. L’identificazione della nuova specie è stata possibile grazie all’analisi dettagliata dei denti, caratteristica fondamentale per classificare mammiferi di epoche così remote. Per lo studio sono state utilizzate tecniche avanzate di imaging digitale, tra cui la micro-tomografia computerizzata, che ha consentito di ottenere immagini ad alta risoluzione e confrontare le strutture con quelle di specie affini.
I ricercatori sottolineano che la scoperta contribuisce a chiarire l’evoluzione del genere Cimolodon e degli ecosistemi del Cretaceo superiore, offrendo nuovi elementi per comprendere come i mammiferi abbiano resistito e successivamente diversificato dopo l’estinzione di massa. La specie è stata dedicata a Michael de Sosa VI, assistente di campo che contribuì alla scoperta del fossile e scomparso durante le fasi di studio.