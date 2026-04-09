I gatti smettono di mangiare perché si stufano dell'odore

AGI - I gatti non interrompono l'assunzione di cibo solo perché sazi, ma anche per un meccanismo legato all'abitudine agli odori, che riduce progressivamente la motivazione a mangiare. Lo dimostra uno studio guidato da Masao Miyazaki della Iwate University, pubblicato sulla rivista Physiology & Behavior.
La ricerca evidenzia che la "novità sensoriale", in particolare olfattiva, può riattivare l'interesse per il cibo anche dopo una fase di ridotto consumo. Nel corso di esperimenti controllati, i ricercatori hanno sottoposto i gatti a cicli ripetuti di alimentazione. Quando veniva offerto sempre lo stesso alimento, l'assunzione diminuiva progressivamente. Al contrario, la somministrazione sequenziale di cibi diversi attenuava questo calo. Un risultato analogo è stato osservato introducendo un nuovo alimento dopo più esposizioni allo stesso: il consumo tornava ad aumentare anche se il nuovo cibo non era più appetibile.
Il ruolo dell'olfatto nell'appetito felino
Un elemento chiave riguarda il ruolo dell'olfatto. Gli studiosi hanno osservato che anche senza cambiare alimento, l'introduzione dell'odore di un cibo diverso era sufficiente a ristabilire l'assunzione. Viceversa, l'esposizione continua allo stesso odore tra un pasto e l'altro accentuava la riduzione dell'appetito. "La motivazione alimentare diminuisce quando i gatti si abituano all'odore del cibo, ma può essere riattivata da una nuova stimolazione olfattiva", ha spiegato Miyazaki.
Strategie alimentari e implicazioni pratiche
I risultati forniscono la prima evidenza sperimentale del ruolo dell'abituazione e disabituazione olfattiva nella regolazione dell'alimentazione nei gatti domestici, contribuendo a spiegare perché questi animali tendano a consumare pasti piccoli e frequenti. Le implicazioni pratiche includono lo sviluppo di strategie alimentari per gatti con scarso appetito, in particolare anziani o malati, e la progettazione di alimenti che incorporino variazioni olfattive per mantenere alta la motivazione al consumo.