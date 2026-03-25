Il Covid ha compromesso funzioni esecutive nei bambini

AGI - La diffusione del Covid, i lockdown e la pandemia in generale, hanno influenzato le capacità dei bambini, rendendo meno efficienti la loro funzione esecutiva. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Child Development, condotto dagli scienziati dell'Università di Harvard e dell'Università della California a Berkeley.
Il team, guidato da Stephanie Jones, Caitlin Dermody, Jen Acosta, Nonie Lesaux e Alan Mozaffari, ha analizzato un campione di oltre 3 mila e 100 bambini di età compresa tra 3 e 11 anni, appartenenti a diverse etnie. I ricercatori hanno valutato gli effetti della pandemia nello sviluppo delle funzioni esecutive dei bambini nel corso del tempo.
Cosa sono le funzioni esecutive?
Le funzioni esecutive, spiegano gli esperti, rappresentano un insieme di processi interconnessi che supportano l'attenzione, l'autocontrollo e il comportamento orientato agli obiettivi. Le competenze a esse correlate si sviluppano rapidamente durante l'infanzia e promuovono la salute, il successo scolastico e il benessere a lungo termine. Nell'ambito dell'indagine, i ricercatori hanno utilizzato la Minnesota Executive Function Scale (Mefs), una valutazione basata su tablet utilizzata per misurare le funzioni esecutive.
I risultati dello studio
I dati hanno rivelato che il tasso medio di sviluppo delle funzioni esecutive in seguito all'inizio della pandemia è stato inferiore ai livelli legati ai periodi precedenti. Il divario si è confermato in tutti i sottogruppi economici considerati.
Le implicazioni e i prossimi passi
Questo lavoro, commentano gli scienziati, potrebbe contribuire a spiegare le difficoltà sistemiche a livello accademico e comportamentale che i bambini affrontano dall'inizio della pandemia. "Abbiamo bisogno di maggiori sforzi per rafforzare le capacità di funzione esecutiva dei bambini - sostengono gli autori -, e di strategie più sistemiche per migliorare gli ambienti che le supportano. I nostri risultati evidenziano il potere delle influenze ambientali e l'importanza di prestare attenzione alle funzioni esecutive come aspetto chiave dello sviluppo infantile. Nei prossimi step, speriamo di continuare a esplorare i meccanismi alla base dei nostri risultati".
Come supportare i bambini
"Per supportare al meglio i bambini - concludono gli studiosi -, sarà necessario approfondire ulteriormente le relazioni tra le funzioni esecutive e le sfide post-pandemiche relative al comportamento, al rendimento scolastico o ad altri aspetti della quotidianità".