De Martino alla conduzione di Sanremo 2027: voci annuncio stasera

AGI - Le bocche cucite in casa Rai non fermano il tam tam che si sta diffondendo nelle ultime ore su un possibile ruolo di Stefano De Martino nel futuro del Festival. "Magari stasera vi dico una cosetta...". A stuzzicare i rumors è stato questa mattina proprio Carlo Conti in coda alla tradizionale conferenza. Il tema è Sanremo 2027. E quel "potrei rimanere io...", detto a mezza bocca sorridendo non fa convergere le congetture.
Fino ad ora Carlo Conti aveva sempre parlato del suo quinto e ultimo Festival. Tanto che da giorni si parla di Stefano De Martino come suo possibile successore. E sempre indiscrezioni, non confermate ufficialmente, danno la presenza questa sera all'Ariston del conduttore di "Affari tuoi", per un possibile passaggio di testimone con lo stesso Conti.