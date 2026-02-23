Sei pianeti s'allineano nella Planetary Parade, che dice l'oroscopo

AGI - Le stelle si stanno allineando per un 'corteo cosmico' che si potrà ammirare il prossimo 28 febbraio nei cieli. Si tratta della “Planetary parade”, un allineamento apparente di sei pianeti visibile a occhio nudo dall’orizzonte ovest dopo il tramonto.
Giove, Urano, Saturno, Nettuno, Venere e Mercurio sembreranno disposti in linea retta bassa sull’orizzonte, un effetto ottico dovuto alla loro posizione relativa rispetto al Sole dalla Terra.
L'osservazione dei pianeti
Già da ieri, 23 febbraio, la Luna crescente (43% illuminata) si sta avvicinando a soli 5°21' da Urano nella costellazione del Toro, creando un’immagine suggestiva per osservatori armati di binocolo o app astronomiche. Venere e Mercurio, più luminosi, spiccheranno presto; Saturno e Giove seguiranno, mentre Urano e Nettuno richiederanno strumenti per essere individuati dal cielo inquinato.
Allineamenti passati e la scienza del fenomeno
Fenomeni simili non sono rari: nel giugno 2022 si allinearono cinque pianeti, mentre nel 2024 ne sfilò un gruppo simile; la prossima grande 'parade' è attesa per il 2040. Scientificamente, non si tratta di un vero allineamento tridimensionale (i pianeti orbitano su piani inclinati), ma di una proiezione bidimensionale dal nostro punto di vista.
Interpretazioni storiche e mitiche
Nella storia, questi “treni planetari” hanno sempre suscitato stupore e interpretazioni mitiche. Gli antichi Babilonesi li registravano come presagi divini nei testi cuneiformi, associandoli a dèi come Marduk (Giove) o Ishtar (Venere).
Le visioni di Maya, Aztechi e Greci
I Maya e gli Aztechi li vedevano come segnali di calendari cosmici, spesso legati a riti o eventi profetici; in Grecia, Aristotele li collegava a sfere celesti perfette.
Il significato in Cina antica
In Cina antica, una 'Planetary parade' poteva annunciare dinastie o carestie, secondo gli annali imperiali.
Astrologia e superstizioni moderne
Gli astrologi vedono nell’allineamento di sei pianeti del 28 febbraio 2026 un momento di “potere amplificato”, dove le energie individuali dei corpi celesti si fondono in un “corridoio cosmico” per cambiamenti personali e collettivi. Non è un semplice spettacolo visivo, ma un “portale decennale” che concentra archetipi planetari, invitando a revisioni profonde in comunicazione, relazioni e crescita.
Significato dei pianeti coinvolti
MERCURIO: Rafforza consapevolezza e dialoghi rivelatori; verità nascoste emergono, spingendo a chiarire malintesi.
VENERE: Evidenzia amore, valori e confini relazionali; desiderio di connessioni autentiche o rotture con dinamiche tossiche.
GIOVE: Espansione visionaria; opportunità per obiettivi più grandi, ma con rischio di eccessi se non bilanciati.
SATURNO: Struttura e accountability; espone debolezze, premia disciplina e rifondazione di basi solide.
URANO: Reinvenzione disruptive; impulsi per cambiamenti radicali in identità, carriera o stile di vita.
NETTUNO: Sogni e intuizioni; dissolve illusioni, favorendo creatività spirituale ma con rischio di confusione.
LUNA vicina a Urano il 23 febbraio aggiunge un tocco emotivo: intuizioni improvvise e “risvegli personali”.
L'oroscopo associato al 'Planetary Parade'
Astrologi come Maya Talking Cat (canale YouTube) e siti come Keen.com e PotalaStore interpretano l’allineamento del 28 febbraio 2026 come un “portale decennale” che attiva cicli di abbondanza e trasformazione, con effetti specifici per ciascun segno.
ARIETE - Corridoio di abbondanza e successo; salti in carriera e denaro inaspettato. Agisci con coraggio per claimare il tuo destino.
TORO - Risveglio spirituale e rilascio; Saturno lascia il segno dopo 2 anni duri. Luna piena bilancia casa/lavoro; tigre’s eye per grounding.
GEMELLI - Chiarimenti comunicativi; Mercurio dissolve blocchi, Venere in tensione con Giove per opportunità relazionali.
CANCRO - Bilancia indipendenza/intimità; eclissi trasforma partnership. Luna piena su risorse condivise.
LEONE - Trasformazione personale profonda; eclissi solare illumina creatività e relazioni. Bilancia indipendenza e intimità con citrino per fiducia.
VERGINE - Focus su intimità e risorse condivise; Saturno in Ariete attiva cicli di 2.5 anni su finanze/psicologia. Dissolvi confusione post 20 febbraio.
BILANCIA - Sfide cardinali intense; Saturno in Ariete colpisce equilibrio relazionale.
SCORPIONE - Rivoluzione sentimentale; magnetismo irresistibile per partner karmici.
SAGITTARIO - Opportunità lavorative e finanziarie; Giove espande visioni, Saturno struttura successi.
CAPRICORNO - Conversazioni oneste su sicurezza finanziaria nelle relazioni; bilancia ambizione familiare. Tigre’s eye per determinazione.
ACQUARIO - Trasformazione profonda con eclissi nel segno; labradorite per intuizione. Saturno-Nettuno dissolve strutture vecchie.
PESCI - Sfide introspettive con Mercurio retrogrado nel segno; chiarezza post 20 febbraio.