Il dinosauro a quattro ali che sapeva planare

AGI - Microraptor, un piccolo dinosauro teropode vissuto nel Cretaceo inferiore e considerato un precursore degli uccelli, era in grado di planare sfruttando un sofisticato sistema aerodinamico basato su più ali. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Proceedings Of The National Academy Of Sciences (PNAS), che ricostruisce in dettaglio le capacità di volo di questo animale estinto. A differenza degli uccelli moderni, Microraptor possedeva lunghe penne non solo sugli arti anteriori, ma anche sulle zampe posteriori e sulla coda, formando una configurazione a "quattro ali".
La ricerca, condotta da Michael Pittman della The Chinese University of Hong Kong e colleghi, si basa sull'analisi anatomica di oltre 100 fossili e su modelli aerodinamici avanzati. I ricercatori hanno simulato la planata a diverse angolazioni rispetto al flusso d'aria, mostrando che l'interazione tra le ali anteriori e posteriori generava vortici capaci di aumentare in modo significativo e sostenuto la portanza in un'ampia gamma di condizioni.
Interazioni aerodinamiche e il ruolo delle quattro ali
Queste interazioni aerodinamiche ricordano quelle osservate negli insetti volatori, come le libellule. Un ruolo chiave sarebbe stato svolto anche dalla particolare forma dell'estremità delle ali posteriori, che contribuiva a creare ulteriore portanza, una caratteristica non riscontrata in altri dinosauri piumati primitivi come Archaeopteryx e Anchiornis.
L'evoluzione del volo e il cretaceo inferiore
Secondo gli autori, Microraptor combinava dunque elementi aerodinamici avanzati simili a quelli degli animali volanti moderni, pur non essendo ancora in grado di un volo battuto. I risultati suggeriscono che l'evoluzione di dinamiche di volo complesse sia iniziata molto prima di quanto ritenuto in precedenza, risalendo almeno al Cretaceo inferiore. Lo studio contribuisce a chiarire come le prime forme di locomozione aerea nei dinosauri abbiano posto le basi per l'origine del volo negli uccelli.