Prevenire il diabete può tagliare i costi della cura

AGI - Impedire che la glicemia alta (prediabete) si trasformi in diabete di tipo 2 modificando lo stile di vita potrebbe più che dimezzare l'impronta di carbonio associata al trattamento della malattia. È quanto emerge da uno studio di modellazione pubblicato sulla rivista open access BMJ Open. Secondo i calcoli, una gestione efficace della malattia potrebbe ridurre le emissioni di gas serra del 21 per cento.
Nel 2021, 537 milioni di adulti in tutto il mondo convivevano con il diabete, un numero che si prevede salirà a 783 milioni entro il 2045, di cui 4,41 milioni nel Regno Unito. Il diabete e/o le sue complicanze hanno ucciso circa 6,7 milioni di persone in tutto il mondo nel 2021, di cui 140.000 nel Regno Unito. E i costi totali per il Servizio sanitario nazionale (NHS) britannico legati alla malattia hanno raggiunto i 14 miliardi di sterline nel 2021-2022. Tuttavia, sottolineano i ricercatori, nonostante le linee guida cliniche basate sull'evidenza, più di 1 su 3 delle persone affette da diabete di tipo 2 in Inghilterra (36 per cento) e Galles (39 per cento) non riesce a raggiungere il livello target di emoglobina glicosilata (HbA1c) del 7,5 per cento (58 mmol/mol).
L'impatto ambientale del diabete e gli obiettivi del NHS
Sebbene ricerche pubblicate in precedenza abbiano dettagliato i costi finanziari e i benefici per la salute del trattamento, pochi studi hanno valutato l'impatto ambientale, misurato in emissioni di gas serra, di cui la CO2 rappresenta circa il 75 per cento. Nel 2019, l'impronta di carbonio annuale del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) in Inghilterra era di circa 25 megatonnellate di CO2 equivalente (CO2e), circa il 4 per cento delle emissioni totali di gas serra nazionali. E il NHS si è impegnato a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040, con l'ambizione di una riduzione dell'80 per cento entro il 2028-32. A sostegno di questo obiettivo, i ricercatori hanno voluto valutare l'impatto ambientale della prevenzione della progressione del prediabete e della gestione efficace del diabete di tipo 2 una volta instaurato. Hanno incorporato un modulo ambientale nell'analisi dei dati IQVIA esistente sul diabete per stimare l'impatto del miglioramento dei risultati clinici sulle emissioni di gas serra nel corso della vita.
Scenari e metodologia dello studio
Hanno valutato due scenari ipotetici: a) prevenire la progressione del prediabete attraverso dieta ed esercizio fisico nelle persone di età superiore ai 40 anni rispetto a nessun intervento e successiva progressione naturale al diabete di tipo 2; b) diabete ben controllato con farmaci rispetto a malattia scarsamente controllata nelle persone di età pari o superiore a 54 anni. Le emissioni di gas serra associate al diabete di tipo 2 sono state stimate in base all'assenza di trattamenti farmacologici in corso, alle complicanze cardiovascolari, renali e oculari previste in assenza di interventi appropriati e alle procedure, ai farmaci e ai componenti di viaggio coinvolti.
Risultati della prevenzione del prediabete
La loro analisi ha dimostrato che impedire che il prediabete si trasformi in diabete di tipo 2 comporterebbe un aumento di 6 anni di vita rispetto alla progressione naturale. Le persone rimaste pre-diabetiche presentavano tassi di complicanze nel corso della vita molto più bassi (244 contro 60.167 eventi/100 pazienti) rispetto a coloro la cui malattia si è evoluta naturalmente, in particolare malattie renali (73 per cento di eventi in meno) e malattie oculari (59 per cento di eventi in meno). Tuttavia, l'incidenza cumulativa di complicanze cardiovascolari è risultata leggermente più elevata nei soggetti rimasti prediabetici (11 per cento in più di eventi cumulativi), principalmente perché i rischi di malattie cardiache aumentano con l'avanzare dell'età, anche in assenza di prediabete. L'analisi ha indicato che la quantità totale di emissioni di gas serra associate all'assistenza di persone con prediabete e senza successiva progressione è stata inferiore del 67 per cento (19.129 kg di CO2 nel corso della vita) rispetto a coloro che hanno avuto una progressione naturale. Ciò è stato determinato principalmente dalla minore necessità di trattamento delle complicanze: malattie cardiovascolari (36 per cento), malattie renali (98 per cento) e malattie oculari (73 per cento), nonché dall'assenza di necessità di trattamento farmacologico del diabete di tipo 2 (riduzione dell'88,5 per cento).
Benefici del diabete di tipo 2 ben controllato
Un diabete di tipo 2 ben controllato aggiungerebbe circa 2 anni di vita in più e ridurrebbe le emissioni di CO2e del 21 per cento rispetto a una malattia non controllata: rispettivamente 14.545 kg di CO2e in 23 anni contro 18.516 kg di CO2e in 21 anni, anche dopo un ritardo del trattamento di 2-5 anni. Anche in questo caso, il risparmio è stato determinato principalmente dall'evitamento del trattamento delle complicanze del diabete di tipo 2.