Ecco come il cioccolato fondente allunga la vita

AGI - Per anni il cioccolato è stato messo all’indice come nemico della salute. Eppure, più è fondente e meno è lavorato, più emergono indizi sorprendenti sui suoi possibili benefici. A raccontarlo è la BBC, che ripercorre studi e osservazioni su popolazioni che consumano cacao da secoli.
Il cacao prima del cioccolato moderno
Gli esseri umani consumano cacao da centinaia di anni, ma per la maggior parte di questo tempo non aveva nulla a che vedere con le tavolette che conosciamo oggi. Il cacao veniva bevuto sotto forma di liquido ottenuto dai semi della pianta, spesso senza zucchero o latte.
Solo in alcune culture, soprattutto occidentali, al cacao sono stati aggiunti zucchero, latte e lavorazioni industriali. Chi continua a consumarlo in forme più tradizionali ha alimentato il dibattito: il cacao può davvero fare bene alla salute?
Il caso degli indiani Kuna
Uno degli esempi più citati è quello degli indiani Kuna, che vivono nelle isole San Blas, a Panama. Secondo Marji McCullough, direttrice scientifica senior della ricerca epidemiologica presso l’American Cancer Society, questa popolazione presenta una pressione sanguigna bassa che non aumenta con l’età e tassi molto ridotti di infarti, ictus, diabete e cancro. Inoltre, tende a vivere più a lungo della media.
Un dato curioso è che, contrariamente alle raccomandazioni comuni, la loro dieta contiene quantità di sale simili a quelle della popolazione statunitense.
Quattro tazze di cacao al giorno
Per capire meglio le abitudini alimentari dei Kuna, McCullough ha visitato le isole e osservato direttamente la loro dieta. Ha scoperto che consumano circa quattro tazze di cacao al giorno, preparato con acqua e piccole quantità di zucchero.
Questo consumo regolare di cacao non trasformato ha attirato l’attenzione dei ricercatori, che si interrogano sul possibile legame tra cacao e salute cardiovascolare.
Non solo cacao: i limiti degli studi
Tuttavia, la stessa McCullough invita alla cautela. Non è possibile attribuire con certezza l’ottima salute dei Kuna solo al cacao. La loro dieta include infatti il doppio della frutta e quattro volte più pesce rispetto a quella media statunitense. Inoltre, conducono uno stile di vita molto più attivo.
Anche altri studi osservazionali hanno suggerito benefici del cioccolato fondente per il cuore, ma potrebbero essere influenzati da fattori indiretti.
Chi mangia cioccolato è già più sano?
Secondo JoAnn Manson, professoressa di medicina alla Harvard Medical School, le persone che consumano più frequentemente cioccolato tendono ad avere meno preoccupazioni per il peso e potrebbero essere, in generale, più sane già in partenza.
Questo rende difficile stabilire un rapporto diretto di causa-effetto tra consumo di cioccolato fondente e benefici per la salute. Il cacao resta promettente, ma non è una formula magica.