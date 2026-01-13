Riscritta l'origine dei cavalli

AGI - Le origini dei cavalli e dei loro più antichi parenti potrebbero essere state finora fraintese. È quanto emerge da uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), che rivede in modo sostanziale la posizione evolutiva di Hyracotherium, il celebre “cavallo dell’alba” considerato per decenni il più antico antenato dei cavalli moderni.
Attraverso una vasta analisi filogenetica basata su resti fossili di perissodattili – il gruppo di mammiferi ungulati a dita dispari che comprende cavalli, tapiri e rinoceronti – i paleontologi Jérémy Tissier e Thierry Smith mostrano che Hyracotherium e altre specie a esso attribuite non erano veri cavalli primitivi, ma rappresentavano forme basali del gruppo, collocate al di fuori della linea evolutiva che ha portato agli equidi.
Lo studio suggerisce inoltre che i perissodattili abbiano avuto un’origine asiatica, con i taxa più primitivi localizzati nell’attuale area tra India e Pakistan. In particolare, il genere più basale individuato nell’albero filogenetico, Ghazijhippus, proviene dal Pakistan, mentre i gruppi fratelli più prossimi risultano anch’essi concentrati nella stessa regione. Successivamente, durante il Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM), circa 56 milioni di anni fa, un periodo di rapido riscaldamento globale, i primi perissodattili avrebbero dato origine a rapide dispersioni su larga scala verso Nord America ed Europa.
Secondo gli autori, i dati indicano che generi molto antichi come Pliolophus e Cardiolophus si siano diffusi quasi simultaneamente tra Asia, Europa e Nord America approfittando delle condizioni climatiche favorevoli e dei corridoi terrestri allora disponibili, un modello coerente con quanto osservato per altri gruppi di mammiferi nello stesso periodo. La ricerca contribuisce così a chiarire sia la collocazione sistematica di Hyracotherium sia la geografia delle prime fasi evolutive dei perissodattili, offrendo un quadro più dinamico e complesso delle origini dei cavalli rispetto alla narrazione tradizionale.