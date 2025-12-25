Gli incendi boschivi sconvolgono il suolo per decenni

AGI - Gli incendi boschivi possono scomparire dal paesaggio nel giro di poche settimane, ma i loro effetti nascosti sul suolo possono persistere per decenni. Un team di ricerca internazionale guidato dall'Università di Gottinga ha dimostrato che la struttura del suolo e i nutrienti continuano a cambiare per oltre un decennio dopo un incendio. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Catena.
I ricercatori hanno utilizzato un approccio "cronosequenziale", ovvero hanno confrontato suoli forestali bruciati in momenti diversi del passato. Questo ha permesso loro di ricostruire come i suoli cambiano negli anni successivi a un incendio. In due parchi nazionali in Cile, il team ha campionato i suoli di una foresta di Araucaria temperata umida a Nahuelbuta e di una foresta "sclerofilla" - ovvero una foresta caratterizzata da piante legnose con foglie piccole e resistenti - a La Campana, che ha un clima mediterraneo con estati calde e secche. Qui, "mediterraneo" si riferisce alle foreste cilene con clima mediterraneo, che condividono un clima simile al Mediterraneo. I ricercatori hanno raccolto carote di terreno dai primi dieci centimetri di terreno in aree recentemente bruciate - da foreste appena due giorni dopo un incendio - e da siti che erano bruciati fino a 14 anni prima. Hanno quindi confrontato le proprietà fisiche e chimiche del suolo con quelle di foreste vicine che non bruciavano da diversi decenni.
Gli effetti a lungo termine degli incendi sul suolo
"Abbiamo dimostrato che gli incendi boschivi non bruciano solo la vegetazione, ma rimodellano radicalmente il terreno, compattandolo, ridistribuendo le ceneri e interrompendo i cicli dei nutrienti molto tempo dopo che le fiamme si sono spente", afferma il professor Yakov Kuzyakov dell'Università di Gottinga. La loro ricerca ha rivelato che gli incendi boschivi aumentano la densità apparente del suolo fino a 1,2 g/cm, innalzano temporaneamente il pH del suolo a causa dell'aggiunta di cenere e alterano l'equilibrio di nutrienti chiave come calcio, magnesio e potassio. Mentre le foreste temperate umide trattengono più sostanza organica, i suoli delle foreste mediterranee subiscono un impoverimento duraturo di carbonio e azoto.
Recupero differenziato tra foreste
I suoli delle foreste mediterranee mostrano una maggiore compattazione e perdita di nutrienti rispetto a quelli delle foreste temperate umide, dove alberi con radici profonde e adattati al fuoco contribuiscono a una più rapida rigenerazione del suolo. "I nostri risultati mostrano che il recupero del suolo non è uniforme", spiega Jhenkhar Mallikarjun, ricercatore di dottorato presso l'Università di Gottinga. "Anche dopo 14 anni, i suoli delle foreste mediterranee in Cile hanno faticato a ritrovare il loro equilibrio nutrizionale precedente agli incendi. Al contrario, le foreste temperate umide hanno iniziato a riprendersi più rapidamente grazie alla vegetazione resiliente e alle maggiori precipitazioni. Ciò significa che i gestori del territorio non possono dare per scontato che tutte le foreste si riprenderanno allo stesso modo dopo gli incendi, soprattutto nelle foreste mediterranee più secche, dove i suoli possono rimanere impoveriti per molti anni".