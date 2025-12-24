Le fermate del bus più belle fanno sentire meno il caldo

AGI - Un nuovo studio dell'Università della British Columbia (UBC), pubblicato su Urban Climate, ha scoperto che le persone che aspettano alle fermate degli autobus che trovano visivamente piacevoli hanno maggiori probabilità di sentirsi termicamente a loro agio quando fa caldo, anche quando i livelli di calore fisico sono elevati. In altre parole, l'aspetto e le sensazioni che si provano in un luogo possono influenzare il comfort, insieme all'effettiva esposizione al calore.
"I nostri risultati dimostrano che il comfort termico non riguarda solo la temperatura dell'aria o l'ombra", ha affermato l'autore principale Logan Steinharter, che ha condotto la ricerca come studente magistrale presso la facoltà di scienze forestali dell'UBC. "Il modo in cui le persone percepiscono uno spazio - la sua apertura, il verde e l'aspetto generale - può influenzare significativamente il loro comfort, soprattutto in condizioni di caldo estremo."
La metodologia dello studio
La ricerca ha esaminato 60 fermate degli autobus a Denver, in Colorado, una città semi-arida sempre più colpita dal caldo estremo. I ricercatori hanno combinato misurazioni micrometeorologiche in loco, tra cui temperatura dell'aria, calore radiante e indici fisiologici di stress termico, con sondaggi condotti tra gli utenti del trasporto pubblico, chiedendo loro quanto caldo o comfort provassero e quanto piacevole fosse la vista di ogni fermata.
L'impatto dell'aspetto visivo sul comfort
L'aspetto visivo è emerso come uno dei più forti predittori del comfort termico percepito, insieme alle misurazioni standard del calore. I passeggeri erano più propensi a riferire di sentirsi a proprio agio alle fermate degli autobus che consideravano visivamente piacevoli, anche quando i livelli di stress fisico da calore erano elevati. Anche alle fermate degli autobus più calde, le persone erano più propense a sentirsi a proprio agio se apprezzavano ciò che stavano guardando. Questo non riduceva l'effettiva esposizione al calore, ma modificava il modo in cui veniva percepito.
Caratteristiche estetiche e raccomandazioni
Lo studio ha anche esaminato quali caratteristiche degli ambienti delle fermate degli autobus fossero associate a valutazioni estetiche più elevate. Le fermate degli autobus con una maggiore copertura arborea e vegetazione più visibile avevano maggiori probabilità di essere valutate come visivamente gradevoli dagli utenti del trasporto pubblico. Al contrario, le pensiline degli autobus convenzionali, da sole, hanno spesso ottenuto valutazioni estetiche inferiori. I ricercatori avvertono che le pensiline sono comunque importanti per la protezione dal calore, ma che il design e la qualità visiva meritano maggiore attenzione nella pianificazione del trasporto pubblico.