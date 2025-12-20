Il videogioco sulla Preistoria creato dagli archeologi 

AGI - Gli archeologi dell’Università di Copenaghen e dell’Università di Bergen hanno utilizzato l’intelligenza artificiale e strumenti digitali gratuiti per creare un videogioco dinamico ed educativo sull’Età della Pietra.
Il videogioco educativo
I ricercatori hanno presentato sulle pagine della rivista 'Advances in Archaeological Practice', il videogioco 3D educativo realizzato in tempi record e a costi ridottissimi utilizzando Unreal Engine, tutorial di YouTube e, soprattutto, l’IA generativa.
A differenza di titoli commerciali spesso criticati per la scarsa accuratezza storica, questo prototipo permette agli scienziati di mantenere il controllo totale sul rigore accademico.
L'intelligenza artificiale
Il cuore dell’innovazione risiede nell’interazione. Il giocatore esplora la ricostruzione dei dolmen di Lindeskov Hestehave, in Danimarca, dialogando con due personaggi: un archeologo e una donna del Neolitico. “Non abbiamo dovuto scrivere copioni dettagliati - spiega l’archeologo Mikkel Nørtoft - i personaggi parlano usando l’IA generativa basandosi sulle nostre banche dati.
Possono esprimersi in diverse lingue e rispondere in modo naturale agli input del giocatore, attingendo direttamente alla conoscenza archeologica che abbiamo inserito nel sistema”.
Vantaggi scientifici ed economici
Il vantaggio non è solo economico ma anche scientifico: se una nuova scoperta cambia la nostra comprensione del passato, i ricercatori possono aggiornare i “ricordi” dell’IA in tempo reale, mantenendo il contenuto sempre aggiornato.
Una 'rivoluzione' nella comunicazione
“Questi strumenti gratuiti hanno il potenziale per rivoluzionare la comunicazione del patrimonio culturale - conclude Nørtoft - con un po’ di pratica, chiunque può imparare a costruire scenari semplici in pochi giorni. Gli archeologi non dipenderanno più dai grandi sviluppatori commerciali per dare vita alla storia”, aggiunge.