Delfini e orche cooperano per dare la caccia ai salmoni

AGI - Le orche assassine possono cacciare insieme ai delfini del Pacifico, scientificamente Lagenorhynchus obliquidens, nelle acque al largo della Columbia Britannica, per poi condividere gli scarti delle prede. A documentare queste curiose interazioni è uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati della Dalhousie University.
Il team, guidato da Sarah Fortune, ha valutato i comportamenti di caccia di nove orche residenti nel nord e le loro interazioni con i delfini intorno all'isola di Vancouver, in Canada. Sono stati utilizzati dati sui movimenti, riprese subacquee, registrazioni acustiche e riprese aeree con droni per analizzare i movimenti e lo stile di caccia dei mammiferi, raccolti nell'agosto 2020.
La prima documentazione di caccia cooperativa
Gli autori hanno osservato 25 casi in cui le orche avevano cambiato rotta dopo aver incontrato i delfini per seguirli nelle immersioni di ricerca di cibo. Gli esperti spiegano che si tratta della prima registrazione documentata di una caccia cooperativa tra orche e delfini. I L. obliquidens, riportano gli autori, vengono spesso avvistati mentre cacciano lungo la costa della Columbia Britannica a pochi metri dalle orche. Le orche condividono frequentemente le prede con i membri del branco, ma tendono a cacciare in modo indipendente.
L'importanza dell'ecolocalizzazione per il salmone
Secondo gli scienziati, questo lavoro suggerisce che le orche si basano sulla capacità di ecolocalizzazione dei delfini per individuare il salmone, una preda troppo grande per essere catturata dai delfini. I ricercatori hanno anche registrato otto casi di orche che catturavano, mangiavano e condividevano salmone reale con i propri simili, e i delfini erano presenti in quattro di questi episodi.
Benefici reciproci e prospettive future
Questi risultati evidenziano una curiosa interazione, per la quale la presenza di orche potrebbe offrire ai delfini protezione da altri branchi di animali nella zona, mentre i predatori marini potrebbero beneficiare delle capacità dei delfini di individuare il salmone. Saranno tuttavia necessari ulteriori approfondimenti, concludono gli scienziati, per confermare queste ipotesi.