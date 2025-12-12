Chi possiede un cane ha un senso di comunità più forte

AGI - La proprietà di un cane è associata a un maggiore senso di appartenenza alla comunità; questo effetto è mediato principalmente da un tipo specifico di relazioni, le relazioni personali ancorate. Lo rivela uno studio giapponese, guidato da Itaru Ishiguro, della Rikkyo University, descritto su PLOS One. La ricerca ha analizzato il modo in cui possedere un cane influenzi le relazioni interpersonali e il senso di comunità all'interno dei quartieri.
La ricerca ha analizzato i dati di 377 partecipanti provenienti da un sobborgo dell'area metropolitana di Tokyo, concentrandosi sulla relazione tra la proprietà di un cane e tre tipi di interazioni: le interazioni incidentali (incontri spontanei e brevi tra passanti in contesti pubblici); le amicizie (relazioni di amicizia consolidate nel quartiere); e le relazioni personali ancorate (anchored personal relationships), ovvero legami profondamente radicati in un contesto sociale, che esistono esclusivamente in un tempo, luogo e attività condivisi, come ad esempio, incontri regolari durante la passeggiata con il cane o al parco.
Cani e interazioni sociali: i risultati dello studio
I risultati hanno mostrato che la proprietà di un cane è positivamente correlata all'avere interazioni incidentali e relazioni personali ancorate. Controllando per i fattori demografici, la proprietà di un cane non ha aumentato la probabilità di avere amicizie vere e proprie nel quartiere. Questo suggerisce che l'impatto sociale è strettamente legato alle attività condivise del possesso di un animale domestico.
Il ruolo cruciale delle relazioni personali ancorate
Tutte le relazioni analizzate erano positivamente correlate a un senso di comunità più forte. Tuttavia, solo le relazioni personali ancorate, quelle legate all'attività condivisa di possedere un cane, hanno agito da mediatore nell'associazione tra la proprietà di un cane e un maggiore senso di comunità. In sintesi, possedere un cane non crea necessariamente nuove amicizie, ma favorisce la creazione di legami radicati e specifici all'interno del vicinato che, a loro volta, contribuiscono in modo significativo al senso di appartenenza alla comunità.