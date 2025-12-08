In Indonesia triplicati gli avvistamenti di tigri di Sumatra

AGI - Gli sforzi di conservazione stanno avendo un impatto positivo sulla popolazione di tigri di Sumatra, una specie in pericolo critico, con quasi il triplo degli avvistamenti dell'esemplare sull'isola di Sumatra. È quanto emerge da uno studio guidato da Joe Figel, biologo della conservazione che collabora con le agenzie forestali e faunistiche indonesiane, riportato su Frontiers in Conservation Science.
I ricercatori hanno utilizzato fototrappole a infrarossi nell'Ecosistema di Leuser, la più grande area contigua rimasta per le tigri a Sumatra, per stimare la densità e gli spostamenti della popolazione in tre periodi di monitoraggio tra il 2023 e il 2024. Le nuove fototrappole hanno scattato quasi il triplo di immagini di tigri rispetto alle precedenti indagini in altri siti di Sumatra. Sono state raccolte 282 immagini sufficientemente nitide, che hanno permesso di identificare 27 individui, 14 femmine, 12 maschi e 1 di sesso sconosciuto.
Segni di una popolazione sana
L'elevato numero di avvistamenti e l'alta densità di femmine indicano una popolazione robusta e apparentemente tra le più sane dell'isola. Durante una sessione di sei mesi nel 2023, sono state documentate tre diverse serie di cuccioli, suggerendo un sistema sociale sano e habitat di alta qualità.
Importanza dello studio
Lo studio è significativo perché è stato condotto in foreste protette a livello provinciale, nella provincia di Aceh, aree che in Indonesia ricevono generalmente meno risorse rispetto ai parchi nazionali gestiti dal governo centrale.
Fattori del successo di conservazione
L'elevato numero di avvistamenti è attribuito a una moltitudine di fattori positivi. L'Ecosistema di Leuser, grande tre volte il Parco Nazionale di Yellowstone, è composto per il 44% da paesaggi forestali intatti. La persistenza di habitat e popolazioni di prede a livelli elevati è la ragione principale per cui le tigri prosperano nell'area. Inoltre, la zona è pattugliata dai ranger con maggiore accuratezza rispetto a quasi ogni altro luogo dell'isola.
Impatto positivo della conservazione
I risultati dimostrano che gli sforzi di conservazione possono avere un impatto positivo diretto sulla sopravvivenza delle tigri, anche al di fuori delle zone di protezione più intensiva.