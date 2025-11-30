Negli Usa cresce l'uso dei sex toy tra le donne over 60

AGI - Un'indagine condotta su oltre 3 mila donne statunitensi di 60 anni e oltre ha rilevato una diffusione crescente della masturbazione e dell'uso di sex toy, associata a una maggiore probabilità di raggiungere l'orgasmo. Lo studio, pubblicato su Menopause, la rivista della The Menopause Society, fornisce una delle prime analisi rappresentative su comportamenti sessuali non penetrativi in età avanzata, un ambito finora poco esplorato rispetto alla sessualità di coppia.
Le autrici segnalano che le partecipanti riportano un uso molto più frequente di dispositivi durante la masturbazione rispetto ai rapporti con un partner, con prevalenza di vibratori esterni e dildo. Tra le donne che dichiarano di utilizzare quasi sempre un sex toy durante la masturbazione, la probabilità di raggiungere l'orgasmo in modo costante risulta significativamente più elevata. Il 38,7 per cento di chi ha rapporti sessuali riferisce comunque un impiego almeno occasionale di sex toy durante l'attività di coppia.
Fattori che influenzano la sessualità in età avanzata
Secondo la The Menopause Society, diversi fattori contribuiscono alla tendenza osservata, tra cui l'aumento delle donne che vivono sole per vedovanza, divorzio o scelta personale e le difficoltà legate alla menopausa, come la maggiore dolorabilità dei rapporti penetrativi. Il ricorso a modalità alternative di espressione sessuale risponde anche all'evoluzione del mercato, che negli ultimi anni ha sviluppato prodotti specifici per l'età post-riproduttiva. Studi precedenti avevano già evidenziato un incremento delle vendite di sex toy durante la pandemia e una maggiore diversificazione dei comportamenti sessuali nelle fasce più mature.
Benefici e ruolo dei professionisti sanitari
Le ricercatrici sottolineano che masturbazione e uso di dispositivi possono essere associati a benefici fisici e psicologici, inclusi il miglioramento della funzione sessuale e possibili effetti positivi sulle capacità cognitive, come il richiamo verbale. Gli autori suggeriscono che le donne potrebbero trarre vantaggio da informazioni più chiare da parte dei professionisti sanitari nelle visite di routine, al fine di ridurre lo stigma e migliorare il benessere sessuale. La The Menopause Society ribadisce che la comprensione dell'anatomia e della risposta sessuale rimane limitata in molte pazienti e che la maggior parte delle donne non raggiunge l'orgasmo con il solo rapporto penetrativo.